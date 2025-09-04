國壽攜手刑事警察局 打造全民防詐安全網

國泰人壽今天攜手警政署刑事警察局宣布，正式啟動防詐安全網行動，從「知識網、科技網、聯防網、關懷網」4大防護面向，將防詐教育推廣到全齡民眾，近2年攔阻176件詐騙案件，守護民眾資產達新台幣1.92億元。

國壽人壽今天發布新聞稿，分享跟刑事局合作成果，近2年成功攔阻176件詐騙案件、守護民眾資產1.92億元，阻詐金額占整體壽險業界9成，成果居保險業第一。

根據國泰人壽內部統計，詐騙案件樣態以假投資類最多占57%、假交友次之占23%、假檢警占5%，顯示詐騙受害族群不侷限於學童與長者，而是擴及全年齡層。

國泰人壽總經理劉上旗表示，國壽與刑事局長期合作，不僅在網路上建立資訊串接與聯防機制，更實體深入社區、校園，推動全齡化防詐宣導，透過知識網、科技網、聯防網、關懷網4大防護，打造「防詐安全網」。

首先，知識網以專知培育為基礎，強化員工教育訓練，透過實際阻詐案例分享與定期線上教學課程，讓各管道的服務人員與時俱進掌握防詐知識與相關資訊。其次，關懷網透過日常業務拜訪、臨櫃關懷互動與防詐宣導活動，增進客戶防詐意識並降低詐騙風險。

第3，科技網以數據系統為後盾，運用AI技術計算客戶被詐騙風險值，成功識別高風險客戶受詐案例高達8成。最後，聯防網以資源整合為關鍵，守護客戶資產安全，內部結合「國泰盾—集團風險聯防平台（Cathay Shield）」精準驗證客戶身分，提升風險監測精度；外部則與165反詐騙諮詢專線合作，針對高風險詐騙樣態建立預警機制。

國泰人壽也響應政策，執行「保單指定聯絡人服務機制」，協助客戶在投保或辦理契約變更時，指定家屬作為聯絡人，透過第3人即時勸阻，降低詐騙風險。