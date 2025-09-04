北富銀郭倍廷：央行不動產貸款集中度控管比銀行法緊

北富銀總經理郭倍廷今天表示，銀行法第72條之2規定上限為30%，北富銀內部警戒值為28%，距離28%還有一段距離。目前央行的不動產貸款集中度控管比銀行法緊，算法也不同，北富銀不動產貸款集中度預計年底降至38%。

為強化打詐能量，富邦人壽與台北富邦銀行今天下午跟台灣高等檢察署台中檢察分署、台中市政府正式簽署反詐騙合作意向書（MOU），以阻詐資訊交互與防詐觀念宣導為核心，攜手落實阻詐行動，簽署儀式包括郭倍廷、富邦人壽總經理陳世岳都親自出席。

銀行法第72條之2規定，俗稱銀行「不動產放款天條」，規定商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成。金管會今天發布解釋令，銀行法第72條之2豁免計入範圍新增新青安業務，不過民營銀行目前並未承作新青安業務。

郭倍廷活動後受訪表示，銀行法規範上限為30%，北富銀內部警戒比例為28%，目前距離28%還有一段距離。不過，現在銀行不動產放款，是央行控管比較緊。

央行去年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主控管未來1年（去年第4季至今年第4季）的不動產貸款總量，目前執行到第2季，計畫將執行至今年第4季，會再來檢視成果。

郭倍廷指出，央行的算法跟銀行法也不同，去年底北富銀不動產放款集中度比較高，不過已經從先前44%下降到目前40%，每一季逐步改善向下，根據計畫預計今年底要降到38%。

他進一步說明北富銀採取的管理方式，分母放款屬於業務自然成長，分子的控管則是在每1季客戶的還款金額範圍內，再做為後續放款的空間。北富銀目前一般房貸利率約落在2.5%到2.6%，目前還可以貸到。

另外，近期市場上分紅保單競爭越加激烈，富邦人壽2023年重新加入分紅保單市場。陳世岳表示，預料未來分紅保單可能成為市場主力商品，目前富邦人壽的分紅保單商品占整體新契約保費收入5成以上，今年目標也是5到6成。