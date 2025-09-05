國壽四面向防詐 打造安全網

國泰人壽昨（4）日與警政署刑事警察局共同宣布，啟動「防詐安全網」行動，從「知識網、科技網、聯防網、關懷網」四大防護面向，將防詐教育推廣至全齡民眾，全面阻詐守護國人財產安全。

國壽與刑事局合作多年成效卓越，近兩年成功攔阻176件詐騙案件、守護民眾資產1.92億元，阻詐金額占整體壽險業界九成，成果居保險業第一。國泰人壽更透過升級版的反詐桌遊，以及唱跳好記的防詐歌舞MV等創新行動，聯手全台2.3萬名業務同仁全面出擊，號召全民反詐「動起來」。

根據國泰人壽內部統計，詐騙案件樣態以「假投資」類最多佔57%、「假交友」次之佔23%、 「假檢警」則佔5%，顯示詐騙受害族群不侷限於學童與長者，而是擴及全年齡層，凸顯防詐已是全民關注的重要課題。

國泰人壽總經理劉上旗表示：「國壽與刑事局長期合作，不僅在網路上建立資訊串接與聯防機制，更實體深入社區、校園，推動全齡化防詐宣導，透過『知識網、科技網、聯防網、關懷網』四大防護，打造出『防詐安全網』。」

首先，知識網以專知培育為基礎，強化員工教育訓練，透過實際阻詐案例分享與定期線上教學課程，讓各管道的服務人員與時俱進掌握防詐知識與相關資訊。其次，關懷網以客戶互動為核心，透過日常業務拜訪、臨櫃關懷互動與防詐宣導活動，提醒常見詐騙手法與反詐守則，增進客戶防詐意識並降低詐騙風險。

第三，科技網以數據系統為後盾，運用AI技術計算客戶被詐騙風險值，成功識別高風險客戶受詐案例高達八成，藉由臨櫃加強關懷、線上交易警語與人員關懷電訪預防阻詐。最後，聯防網以資源整合為關鍵，守護客戶資產安全，內部結合「國泰盾—集團風險聯防平台」精準驗證客戶身分，提升風險監測精度，透過資訊串流跨通路聯防；外部則與165反詐騙諮詢專線合作，針對高風險詐騙樣態建立預警機制，共同保持資訊同步，協助客戶阻詐。