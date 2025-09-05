創櫃板輔導新創企業 回響熱

櫃買中心（Taipei Exchange）為響應政府推動我國成為「亞洲資產管理中心」政策，並推展「擴大投資創投與新創」策略，今年重磅推出「創櫃板Plus」擴大輔導資源，今年來已舉辦超過20堂的「創櫃板輔導課程」，且於7月推出「2025創櫃菁英選拔會」，皆獲得熱烈回響，展現台灣新創企業的蓬勃能量。

櫃買中心長期透過創櫃板輔導機制與多元資源，持續扶植國內具備創新、創意潛力的中小微型企業，協助其健全公司體質並順利銜接資本市場。

為此開設的創櫃板輔導課程，提供新創公司多樣化的專業培訓，課程不僅按深度分為初階與進階課程，內容更涵蓋財務會計、稅務、人力資源、募資、法律、行銷、經營管理、創新研發及永續發展等企業經營的關鍵面向。

櫃買中心邀請專業講師深入淺出地講授實務內容，讓創業者能有效提升經營管理能力，為未來進入資本市場奠定穩固基礎。

以近期即將開設的課程為例，櫃買中心特邀請台灣經濟研究院院長張建一開設「企業從存活到永續的3S及品牌策略」課程，闡述企業如何透過「3S策略」逐步從新創走向獨角獸，並強調品牌經營是提升競爭力的關鍵要素，講師也分享IPO概況與公司治理核心機制，協助企業在追求成長的同時兼顧治理層面與永續發展。

另外，櫃買中心也邀請神準科技（3558）董事長蔡文河開設「台灣資通訊中小企業發展案例分享」課程，解析台灣ICT中小企業的成長模式，並以實際案例說明如何在資源有限的情況下制定成長策略。

尤其建議企業須善用產品生命周期規劃成長節奏，並透過新市場開發、策略聯盟及垂直整合，打造專屬的成長引擎，並提醒創業者留意成長陷阱，宜在轉折點進行策略反思，以確保企業能持續穩健發展。

櫃買中心表示，該等課程與創櫃板多元籌資管道及建置會計內控制度等其他輔導資源相輔相成，共同為創櫃板公司構築強大的創業輔導資源網絡，未來將持續邀請產官學研各界講師開設專業課程，協助新創企業逐步成長邁向資本市場。

此外，新創圈備受矚目的「2025創櫃菁英選拔」第一階段審核已自9月1日展開，該活動自開放報名以來，即獲得業界的熱烈響應，報名踴躍，參賽企業涵蓋AI人工智慧、虛擬實境、生物科技、綠色能源及數位內容等多元新興產業，競爭相當激烈。

此次選拔會目的是發掘具備高成長潛力的新創公司，透過嚴謹的評選機制，提供入圍者更多曝光、媒合及培訓機會。

目前主辦單位正積極進行評選作業並將挑選出最具潛力的新創企業，入圍者將接受培訓並參與備受期待的Pitch Day，向專業評審與投資人展示其創新實力。最終得獎名單將於10月28日決選日揭曉，敬請各界持續關注，共同見證第一屆「創櫃菁英」的誕生。