聽新聞
0:00 / 0:00

銀行阻詐凍結帳戶惹議 金管會提醒落實三措施

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君戴玉翔／台北報導

近期多家銀行為防堵詐騙集團及不法人頭帳戶，陸續針對「長期未交易」及「低餘額」帳戶採取凍結措施，但此舉卻引發不少民眾抱怨造成不便，甚至傳出連證券交割戶也受波及。對此，金管會主秘張嘉魁昨（4）日指出，將督促銀行避免去風險化做法，且提醒需從三面向實施防詐措施，包含事前評估、有配套措施及通知客戶、事後滾動調整措施等。

針對證券交割戶遭鎖，台新銀行表示，近期該行為強化帳戶安全，針對久未往來或低度往來帳戶實施設控措施，相關設控均經審慎評估，並考量實際使用情境與風險狀況。若發現客戶綁定一般活儲帳戶作為證券款項扣款，為避免產生違約交割風險，該行已提供必要配套措施，包含臨時解控與人工扣款處理機制，以確保客戶交易不中斷。

對於銀行防詐引起民怨，張嘉魁表示，已有提醒銀行避免用去風險化的方式防詐，若銀行做法有不當之處，金管會也會督促銀行儘速檢討改善。

張嘉魁指出，金管會提醒銀行應依照三個面向來落實執行防詐措施，一是事前需充分評估所採行的措施有效性和影響性，二是實施時也要有適當的配套措施，三是實施後，應持續觀察成效與影響，並進行滾動式調整。

台新 金管會 詐騙集團

延伸閱讀

台版「亞洲那斯達克」啟動！創新板當沖、國際債雙向掛牌年底上路

新制恐影響三商壽買家出價狀況？金管會回應了

兵分兩路找錢！金管會盤點六大保險公司 至明年底還有3300億可受理房貸

政院拍板新青安不計入銀行放款限制 相關規範一次看

相關新聞

富邦人壽海外發債200億 總座妙答三商壽招親「什麼事都可能發生」

壽險業海外籌資夯，富邦人壽昨（4）日公告，已於3日透過新加坡設立100%持有的SPV公司首度在境外債券市場完成6.5億美...

兆豐證辦座談 宣導防詐

兆豐證券、兆豐期貨積極投入防詐騙宣導行動，近日舉辦內部反詐騙交流座談會，董事、中高階主管與第一線人員共同參與，兆豐期貨董...

創新板當沖年底前開放 金管會打造亞洲那斯達克 國際債雙向掛牌同步鬆綁

金管會加速鬆綁資本市場制度，鎖定創新板與國際債兩大領域。年底前將開放創新板當沖、國際債雙向掛牌，降低海內外企業籌資門檻，...

台企銀 放款穩步增長

台灣企銀於昨（4）日舉辦2025年第2季法人說明會，上半年個人放款增二成，外幣放款也達8.9%，展現穩健擴張動能。房貸部...

國壽四面向防詐 打造安全網

國泰人壽昨（4）日與警政署刑事警察局共同宣布，啟動「防詐安全網」行動，從「知識網、科技網、聯防網、關懷網」四大防護面向，...

創櫃板輔導新創企業 回響熱

櫃買中心（Taipei Exchange）為響應政府推動我國成為「亞洲資產管理中心」政策，並推展「擴大投資創投與新創」策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。