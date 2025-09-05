銀行阻詐凍結帳戶惹議 金管會提醒落實三措施

近期多家銀行為防堵詐騙集團及不法人頭帳戶，陸續針對「長期未交易」及「低餘額」帳戶採取凍結措施，但此舉卻引發不少民眾抱怨造成不便，甚至傳出連證券交割戶也受波及。對此，金管會主秘張嘉魁昨（4）日指出，將督促銀行避免去風險化做法，且提醒需從三面向實施防詐措施，包含事前評估、有配套措施及通知客戶、事後滾動調整措施等。

針對證券交割戶遭鎖，台新銀行表示，近期該行為強化帳戶安全，針對久未往來或低度往來帳戶實施設控措施，相關設控均經審慎評估，並考量實際使用情境與風險狀況。若發現客戶綁定一般活儲帳戶作為證券款項扣款，為避免產生違約交割風險，該行已提供必要配套措施，包含臨時解控與人工扣款處理機制，以確保客戶交易不中斷。

對於銀行防詐引起民怨，張嘉魁表示，已有提醒銀行避免用去風險化的方式防詐，若銀行做法有不當之處，金管會也會督促銀行儘速檢討改善。

張嘉魁指出，金管會提醒銀行應依照三個面向來落實執行防詐措施，一是事前需充分評估所採行的措施有效性和影響性，二是實施時也要有適當的配套措施，三是實施後，應持續觀察成效與影響，並進行滾動式調整。