台企銀 放款穩步增長

經濟日報／ 記者黃登榆／台北報導

台灣企銀（2834）於昨（4）日舉辦2025年第2季法人說明會，上半年個人放款增二成，外幣放款也達8.9%，展現穩健擴張動能。房貸部分更成長近三成，台企銀強調，未來將以審慎策略推動建商放款，優先支持都更及廠辦融資。

台企銀法說由副總經理乙增祥主持。截至今年第2季，資產總額達2兆4,034億元，較去年同期增加1,369億元。存款餘額突破2兆元，達2兆2,673億元，年增1,291億元；放款平均餘額則達1兆6,511億元，年增1,408億元，其中個人放款成長20.9%，外幣放款年增 8.9%，展現穩健擴張動能。

在房貸業務方面，餘額達3,162億元，年增28.8%。台灣企銀表示，將持續配合政府「青年安心成家貸款」及健全房市政策，並以審慎策略推動建商放款，優先支持都更及廠辦融資。

手續費收入方面，第2季淨收益達37.3億元，7月累計達42.3億元，較去年同期微增0.67%。成長動能主要來自財富管理、保險商品及海外基金銷售，凸顯跨境金融與財富管理的發展潛力。

資產品質維持良好，第2季逾放比0.16%，覆蓋率高達845%；資本適足率達13.4%，遠高於法定標準。銀行並規劃於下半年發行10億元次順位債，持續強化資本結構。

台企銀同時積極推動永續金融。第2季綠能授信餘額達1,728億元，永續指數連結貸款達150億元，個人綠色貸款核貸97.6億元；並承諾 ESG債券投資比重將達全行投資組合的6%以上。

數位金融方面，台企銀持續深化Hokee數位品牌，導入AI語音客服及防詐模型，並拓展年輕客群，提升使用者體驗。

展望下半年，台企銀將持續聚焦中小企業放款、外幣聯貸及財富管理。

