創新板當沖年底前開放 金管會打造亞洲那斯達克 國際債雙向掛牌同步鬆綁

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會加速鬆綁資本市場制度，鎖定創新板與國際債兩大領域。年底前將開放創新板當沖、國際債雙向掛牌，降低海內外企業籌資門檻，目標打造「亞洲那斯達克」，並在兩年內吸引逾40家企業掛牌。

據統計，截至8月底創新板已有20家公司掛牌，意味未來兩年將力拚倍增至40家。

為力拚台灣成為「亞洲新創籌資平台」，金管會推動創新板制度升級。2025年起已取消合格投資人制度，開放全市場1,300萬投資人參與，市場規模瞬間擴大43倍。

下一步將放寬交易面，允許創新板個股進行當沖，以提升流動性，並逐步與一般上市櫃條件拉齊。

據了解，創新板鬆綁措施將涵蓋掛牌條件、交易制度與掛牌後監理要求三大面向，包括調整公司治理要求、允許當沖交易、增加商品發行選項，及財務與內控審查參照上市規範，目標是吸引更多海外新創與具競爭力的明星產業來台掛牌。

債市部分也研擬「雙向國際債掛牌」，將允許發債地點擴及日本，台日企業可互相跨市場發債，國內外發行人條件也將放寬。此舉除有助吸引外資來台籌資，更能提升台灣在亞洲債市的能見度。

證期局長張振山昨（4）日表示，希望透過法規調整，吸引海外公司來台掛牌或發債，鎖定五大信賴產業與12項前瞻新經濟事業，包括科技創新、數位轉型等新興領域。這些規範預計將在今年底前完成修訂，為海外企業來台創造更友善的籌資環境。

金管會主委彭金隆日前也說，金管會正打造「亞洲新創籌資平台」，這也是推動亞資中心的重要一環，被外界稱為「亞洲那斯達克」。

具體做法是在風險可控、保障投資人權益的前提下，鬆綁創新板與發債規定，吸引兩大類產業來台：一是高科技新創，二是根基在台、具國際競爭優勢的明星產業。透過掛牌與債券雙軌並進，期望台灣成為區域新創與資本市場重鎮，進一步推動亞資中心發展。

創新板當沖年底前開放 金管會打造亞洲那斯達克 國際債雙向掛牌同步鬆綁

