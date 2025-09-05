富邦人壽海外發債200億 總座妙答三商壽招親「什麼事都可能發生」

壽險業海外籌資夯，富邦人壽昨（4）日公告，已於3日透過新加坡設立100%持有的SPV公司首度在境外債券市場完成6.5億美元（約新台幣200億元），合計四大壽險海外發債新台幣820億元。

另外，富邦人壽總經理陳世岳昨日被問及是否收到三商美邦人壽（2867）招親案「邀請函」？他雖未正面回應，但妙答，「什麼事都有可能發生」，引發外界想像。

圖／經濟日報提供

陳世岳昨日出席打詐活動時談到海外籌資，他表示，未來如果有需要還是會繼續籌資，富邦人壽資產體質本身就很好，但希望讓清償能力更加堅強，並重申財務體質都沒問題。

面對愈來愈多業者加入分紅保單市場，富邦人壽如何看待？陳世岳表示，市場上很多壽險公陸續推出分紅商品，代表它是未來的主力趨勢商品，相信它會持續發光發熱、熱賣，同時也是富邦人壽的商品主軸，目前分紅商品占富邦人壽整體新契約保費收入約五成，今年的目標也是五成至六成。

目前已有國泰人壽、南山人壽、新光人壽以及富邦人壽都申請赴新加坡設SPV發債。其中富邦人壽透過新加坡設立100%持有的SPV公司首度在境外債券市場完成6.5億美元（約新台幣200億元），10.25年期之次順位公司債券定價；截至目前，四大壽險業發行金額達26.7億美元（約新台幣820億元）。

因應2026年將接軌IFRS 17和TW-ICS，壽險業積極發債強化資本。考量國內債市胃納有限，為增加保險業籌資管道，金管會保險局於 2024年3月鬆綁法規，開放保險業透過設立SPV在海外發債籌資。國泰人壽、南山人壽於2024年申請，新光人壽在今年2月通過，富邦人壽則在今年4月董事會通過在新加坡設立100%持有的SPV。

富邦人壽於3日透過全資持有之新加坡子公司Fubon Life Singapore Pte. Ltd.首度在境外債券市場完成6.5億美元，10.25年期(包含3個月票面贖回權)之次順位公司債券定價，定價水準為T10Y+120基點（以10年期美國公債利率為基準利率），發行收益率為5.469%，票面利率為5.45%，債券發行評級為 BBB+/BBB+（標普/惠譽）。

富邦人壽表示，債券於3日成功定價，最終投資人訂單總規模超過19億美元，超額認購近三倍。此次創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔具票面贖回權（par call）之美元債券，票面贖回權允許公司在到期日前三個月內贖回債券，在提前再融資的情況下有助於降低雙重利息成本。這次於海外發行有助進一步拓展多元之籌資管道，發行募集資金用途為強化富邦人壽財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。