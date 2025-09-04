快訊

誰掌國民黨主席？ 朱立倫「2028重返執政最重要」：藍白合不能變

新青安排除72-2 金管會：行庫卡關通了、炒房不會回來

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
行政院今天院會拍板，確定將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外。此舉意味未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束，以釋出更多放款量能，解決近期「房貸荒」問題。記者胡經周／攝影
行政院今天院會拍板，確定將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外。此舉意味未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束，以釋出更多放款量能，解決近期「房貸荒」問題。記者胡經周／攝影

行政院拍板新青安貸款排除《銀行法》72-2不動產放款上限。銀行局長童政彰4日說明，追溯自9月1日，是為解決符合新青安資格者，卻因行庫額度不足而卡關的問題。這也是2018年、七年來不動產放款範圍再做排除。

金管會在2018年已排除學校、醫院、都更、社宅、長照、廠房等放款免計入不動產放款限30%的「分子」。睽違七年後再度將新青安排除，等同讓新青安獲得更大放款動能。

童政彰指出，這次放寬「不是要釋出房貸量能」，而是回應大量民眾的申訴。行庫承辦新青安每月平均承作300~500億元，若沒有排除，未來動能將被卡住。

從9月1日起追溯，是因近期已有許多貸款案件排隊等撥款，若再往前回溯，量能恐瞬間擴大，對房市影響過大，因此選定9月1日切點，讓排隊中的申貸案能順利撥款。

對於市場憂心炒房風險，童政彰強調，濾網機制還是在，觀察財政部2023年新青安政策，各行庫管控措施從貸前、貸後，已追回5,000多件、追回放款餘額逾1億元以上，風控機制完善。

至於外界質疑排除72-2條後會衝擊市場公平性，童政彰回應，民營銀行72-2比率相對寬裕，並未出現額度不足問題，申訴幾乎都來自公股行庫；加上過去72-2條已有醫院、廠房、都更危老等公益性排除案例，新青安支持青年自住符合政策目的「沒有不公平問題」。

他補充，若行庫為克服72-2限制而以高利率吸收存款，反造成競爭劣勢，將影響承作新青安的量能，此次排除也能保障民眾購屋資金不被卡住。

都更 炒房 房貸 金管會 銀行法 新青安 公股行庫 青安貸款

延伸閱讀

新青安鬆綁 業界警告：銀行貸款鑑價無標準恐引發糾紛

新青安鬆綁！不動產集中度成下一關 北富銀總座郭倍廷這樣說

為解房貸荒？銀行法排除新青安計算 彭金隆講出這個關鍵

政院要新青安吃的到 藍委：高房價還是買不起

相關新聞

新青安房貸大鬆綁！三大公股銀行表態 「這家」撥貸量能將恢復

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自9月1日起不計入《銀行法》第72-2條有關「住宅建築及企業建築放款」的總額。對...

新青安鬆綁 業界警告：銀行貸款鑑價無標準恐引發糾紛

「新青安貸款鬆綁，銀行與購屋人對鑑價金額認定不同，恐引發銀行、建商與購屋人新一波貸款糾紛！」台中市不動產開發公會理事長謝...

新制恐影響三商壽買家出價狀況？金管會回應了

金管會今天表示，根據法規，三商美邦人壽目前資本狀況並非保險法所稱的問題保險業，因此沒有所謂三商壽屬於問題保險業，出售需要...

新青安房貸大鬆綁！銀行法72-2條「緊箍咒」拆了 台中建商喊：德政

行政院4日拍板新青安房貸重大鬆綁，青年安心成家貸款排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外，並回溯自9月1日生效。於...

新青安鬆綁 合庫估每月可恢復60至70億元撥貸量能

目前為公股行庫裡面銀行法72條之2比率最高的合作金庫今天表示，若自9月1日起，新青安貸款能排除於銀行法72-2限制，將可...

新青安房貸大鬆綁 賴正鎰指「這是好消息」：水龍頭還可開大

行政院會4日拍板，放寬新青安貸款不計入72-2條限制，並追溯自9月1日。鄉林（5531）集團董事長賴正鎰說，這是好消息，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。