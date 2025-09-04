新青安排除72-2 金管會：行庫卡關通了、炒房不會回來

行政院拍板新青安貸款排除《銀行法》72-2不動產放款上限。銀行局長童政彰4日說明，追溯自9月1日，是為解決符合新青安資格者，卻因行庫額度不足而卡關的問題。這也是2018年、七年來不動產放款範圍再做排除。

金管會在2018年已排除學校、醫院、都更、社宅、長照、廠房等放款免計入不動產放款限30%的「分子」。睽違七年後再度將新青安排除，等同讓新青安獲得更大放款動能。

童政彰指出，這次放寬「不是要釋出房貸量能」，而是回應大量民眾的申訴。行庫承辦新青安每月平均承作300~500億元，若沒有排除，未來動能將被卡住。

從9月1日起追溯，是因近期已有許多貸款案件排隊等撥款，若再往前回溯，量能恐瞬間擴大，對房市影響過大，因此選定9月1日切點，讓排隊中的申貸案能順利撥款。

對於市場憂心炒房風險，童政彰強調，濾網機制還是在，觀察財政部2023年新青安政策，各行庫管控措施從貸前、貸後，已追回5,000多件、追回放款餘額逾1億元以上，風控機制完善。

至於外界質疑排除72-2條後會衝擊市場公平性，童政彰回應，民營銀行72-2比率相對寬裕，並未出現額度不足問題，申訴幾乎都來自公股行庫；加上過去72-2條已有醫院、廠房、都更危老等公益性排除案例，新青安支持青年自住符合政策目的「沒有不公平問題」。

他補充，若行庫為克服72-2限制而以高利率吸收存款，反造成競爭劣勢，將影響承作新青安的量能，此次排除也能保障民眾購屋資金不被卡住。