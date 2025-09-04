聽新聞
新制恐影響三商壽買家出價狀況？金管會回應了

中央社／ 記者蘇思云台北4日電
三商美邦人壽大樓。圖／三商壽提供
三商美邦人壽大樓。圖／三商壽提供

金管會今天表示，根據法規，三商美邦人壽目前資本狀況並非保險法所稱的問題保險業，因此沒有所謂三商壽屬於問題保險業，出售需要主管機關提供監理寬容的說法。針對媒體報導內容，三商美邦人壽是否出售，純粹屬於公司商業判斷，金管會不予評論。

三商美邦人壽今年上半年資本適足率（RBC）為154.27%，淨值比為2.31%，尚未符合法定標準。由於保險業明年接軌新一代清償能力（TW-ICS）制度，外界關心資產淨影響數不再一律用15年分攤，是否影響三商美邦人壽買家出價狀況等。

金管會保險局副局長蔡火炎在例行記者會上表示，根據法規，保險業資本適足率（RBC）低於50%或淨值為負才屬於問題保險業，三商美邦人壽並非問題保險業，自然沒有報導所稱問題保險業需要主管機關監理寬容才能出售的說法。三商壽是否出售，屬於商業判斷，不予評論。

至於新一代清償能力制度，蔡火炎重申，保險業過渡期間還是15年，沒有縮短過渡期間，主要是保險業在過渡期間資產淨影響數有15年分攤，這段期間會有自有資本增加、風險資本減少的狀況，若業者過渡期間借用數有超借、過高狀況，後續攤還時財務壓力會比較大，可能需加快調整自有資本與產品結構等，因此業者在申請時就要先規劃好，未來如何讓資本符合標準。

蔡火炎表示，保發中心目前正辦理新一代清償能力制度過渡期資本強化研究案，相關規範建議內容還在研議程序中，仍須評估對業者影響，金管會等到保發中心報進來規劃後，經審視定案後，再對外說明。

