新青安鬆綁 合庫估每月可恢復60至70億元撥貸量能
目前為公股行庫裡面銀行法72條之2比率最高的合作金庫今天表示，若自9月1日起，新青安貸款能排除於銀行法72-2限制，將可大大紓緩首次購屋民眾排撥之苦，且合庫將可恢復每月60-70億元新青安貸款的撥貸量能，並優先承做新青安貸款。
華南銀行則表示，近期新承作購屋貸款中，首購及新青安占比即達8成，本次政府放銀行法第72-2條相關規範確有助於緩解內部控管壓力，8月底72-2比例約27%~28%，截至8月止，新青安貸款承作近90億。
另一家公股行庫則預估鬆綁之後每月可多承作約30億新青安。
一銀則認為，本政策有助於提振市場信心，促使潛在買方由觀望轉向實際購屋行動。目前正常受理房貸案件，因申請案件量大，撥貸作業時間約需兩個月，隨著可撥貸額度增加，預期將有助於縮短撥貸排程時間。
