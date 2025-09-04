遲遲等不到銀行房貸？金管會：2026年底前壽險業還有3,300億元額度

行政院4日宣布打開房貸水龍頭，將「青年安心成家購屋優惠貸款的精進方案」（新青安）排除在銀行的「授信天條」《銀行法》第72-2條之外，讓自住者有貸款額度可申請。除了銀行房貸，金管會保險局指出，截至明年底前，六家壽險業者還可承作的房貸額度約3,300億元，若民眾有辦理房屋貸款需求，亦可向壽險公司申辦。

保險局副局長蔡火炎指出，根據《保險法》第146-3條，壽險業可辦理以不動產為擔保的放款，所謂的不動產放款，包含購置自用住宅的貸款，但每一單位的放款金額不得超過該保險業資金的5％；其放款總額，不得超過該保險業資金的35％。

蔡火炎表示，經保險局統計，截至今年8月底，目前主要承作不動產放款業務的六家壽險公司之房屋貸款餘額已達2,943億元，保險局另於9月3日邀集六家壽險業者到場說明其房貸承作情形，並估算出從現在起到明年底，壽險業者還可承作的房貸額度約為3,300億元，同時提醒民眾如有辦理房貸需求，可向壽險公司申請。