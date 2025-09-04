新青安房貸大鬆綁！三大公股銀行表態 「這家」撥貸量能將恢復

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自9月1日起不計入《銀行法》第72-2條有關「住宅建築及企業建築放款」的總額。對此，合作金庫銀行表示「將可恢復每月新台幣60-70億元新青安貸款的撥貸量能」；臺灣銀行表示「將資源用於自住購屋民眾」；土地銀行則指出「若央行的不動產集中度管制、金管會對土銀規範未放寬，對土銀來說不會增加新的房貸承作量」。

合作金庫銀行表示，為落實居住正義及配合政府新青安貸款政策，受理房貸向以承作自住型首購及新青安貸款為主。若自9月1日起，新青安貸款能排除於銀行法72-2之限制，預期將可大大紓緩首次購屋民眾排撥之苦，本行亦將可恢復每月新台幣60-70億元新青安貸款的撥貸量能，並優先承做新青安貸款。

另，合作金庫銀行房貸之徵審作業仍依授信5P(借款人、借款用途、償還來源、債權保障及未來展望)因素評估，並按申貸民眾之信用狀況、負債比及還款能力等條件，辦理核貸。建議欲申辦購屋貸款之民眾，應依自身能力，選擇所能負擔的房屋，審慎評估個人及家庭收入，並注意本身職業與所得的穩定性，管控好財務風險，隨時維護好自身信用，避免因景氣波動而受影響。

至於銀行法第72-2條鬆綁是否對銀行釋出額度有幫助，土地銀行表示，該行不適用銀行法第72-2條，所以這次的排除對土銀沒有影響。目前土銀是受到金管會的自律規範：總貸款額度之中，土建融上限為25%，房貸上限為35%；若央行的不動產集中度管制、金管會對土銀規範未放寬，對土銀來說不會增加新的房貸承作量，仍然採取並依照5P原則核貸及排隊撥貸方式。

臺灣銀行表示，該行今年1至8月青安貸款承作金額592億元、承作戶數7,596戶。行政院所稱新青安貸款不計入銀行法第72-2條限額，是指9月1日之後撥款之新青安案件，因此目前尚無法明確計算所釋出之房貸承作量，另臺銀持續以無自用住宅、自住型、具穩定清償能力客群為目標，將資源用於自住購屋民眾。