兆豐證辦座談 宣導防詐

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
兆豐證券、兆豐期貨舉辦員工防詐騙宣導講座，兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君（首排右四）、兆豐證券總經理吳明宗（首排左三）與講師林書立博士（首排左二）合影。兆豐證券／提供
兆豐證券、兆豐期貨積極投入防詐騙宣導行動，近日舉辦內部反詐騙交流座談會，董事、中高階主管與第一線人員共同參與，兆豐期貨董監事全員出席，邀請金融犯罪防治專家林書立博士主講最新趨勢與實務。林書立指出，自打詐儀表板公布至今，詐欺犯罪受理數、財損數均有下降趨勢，但伴隨科技應用趨勢，網路犯罪則愈益猖獗，因此擴大科技聯防防線，更能提升整體效益。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君表示，兆豐證券與兆豐期貨秉持集團「尊重包容」、「專業信賴」及「誠信當責」三大核心價值，以守護客戶資產為己任，是阻詐及反詐重要防線，致力強化公私協力合作效益，透過集團阻詐聯防機制，即時攔阻客戶遭詐；另持續擴大防詐騙宣導量能，提升客戶識詐能力。

兆豐證券總經理暨防詐業務督導主管吳明宗則強調，落實反詐是當前重要課題，兆豐證券已將阻詐融入日常業務，透過業務人員主動關懷客戶、與警方協力，建立反詐防護網。截至8月底，今年來成功攔阻客戶遭詐金額較去年同期成長逾2.4倍。自簽署MOU以來，透過系統偵測64件偽冒網站及社群帳號，並通報刑事局與反詐聯防專區。同時於對帳單、系統登入通知及OTP驗證簡訊等加入防詐警語。

在防詐教育推廣方面，兆豐證線上透過官網、社群分享最新防詐資訊，同時推出「防詐烘焙坊」線上互動測驗及防詐宣導影片；另一方面線下結合公益單位舉辦實體活動，暑假期間舉辦學生金融素養營、攜手家扶中心與屏東縣身心障礙福利服務中心關懷弱勢族群，並參與「東海岸大地藝術節」市集，服務偏鄉長者。整合線上線下資源，近期防詐宣導合計觸及逾1萬人次。

兆豐證券強調，未來將持續整合資源、精進數位監測、擴大跨域合作，以多元方式接觸各族群，以打造更堅實的阻詐防線，守護全民資產安全。

兆豐 期貨 詐騙

