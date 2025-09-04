新青安鬆綁 業界警告：銀行貸款鑑價無標準恐引發糾紛

「新青安貸款鬆綁，銀行與購屋人對鑑價金額認定不同，恐引發銀行、建商與購屋人新一波貸款糾紛！」台中市不動產開發公會理事長謝麟兒4日提出警告，建議應採用內政部實價登錄的實際成交金額作為貸款定認金額，以避免糾紛發生。

謝麟兒表示，新青安房貸是協助年輕人購屋的重要德政，原本的制度設計雖具優惠條件，但也因此讓銀行在《銀行法》第72條之2的放款額度內出現資源排擠現象，使一般自住貸款案件面臨核貸困難。

此次金管會宣布將新青安貸款自限額中排除，無異於釋放出一池資金活水，讓銀行在辦理其他自住型房貸時更具彈性。

謝麟兒認為，這項調整不僅能緩解銀行資金壓力，也有助於在今年預期的建案交屋高峰中，減少客戶與建商間因撥款延遲或貸款核不下來所產生的糾紛，進一步穩定市場交易秩序。

此舉對於有實際購屋需求的消費者而言，是非常有實質的幫助，也體現了政府政策的彈性與務實。

不過，金管會新聞稿提到「銀行鑑價金額與實際購屋的成交金額可能不會相同，因此取得的貸款金額可能與預計不同，亦請民眾預為考量。」

對此，謝麟兒提出警告，表示銀行鑑價沒有訂定標準，此方式容易造成購屋人與建商或銀行的糾紛，建議採用內政部實價登錄的實際成交金額作為貸款認定金額。

他以台中市為例說，民眾以3,600萬元購買預售屋，結果完工交屋時因區域房價上漲，銀行鑑價超過4,000萬元門檻，原本可以貸款七成卻降為三成，多數購屋人恐無力負擔這多出的四成金額。

另外還有一種情形，購屋人在蛋白區購屋，當初預售時一坪單價50萬元，但銀行鑑價每坪只有40萬元。以貸款七成計算，原本每坪50萬元可貸到35萬元，如今卻只剩28萬元，其間差距7萬元，換言之，貸款成數變少了，民眾負擔又增加。