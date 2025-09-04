富邦人壽總座陳世岳談三商壽招親案耐人尋味 妙答一句話

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

富邦人壽與台北富邦銀行4日與高檢署台中檢察分署、中市府正式簽署反詐騙合作意向書 (MOU)。富邦人壽總經理陳世岳會後受訪時被問及是否收到三商美邦人壽招親案「邀請函」？他雖未正面回應，但也妙答，「什麼事都有可能發生」。

外界關注新一代清償能力（TW-ICS）制度有15年分攤過渡期，傳出保發中心正在研擬「加速還款」機制，尚未定案。陳世岳指出，目前相關細節還在研究中，要等研究出來的內容比較明確，要先知道5年、10年、15年分野條件為何，才能有下一階段的規劃。

談及實支實付醫療險擬調漲議題，陳世岳表示，目前壽險公會與保險局正在研議中，等討論出明確方向才知道怎麼做，但只要調費機制是合理的、消費者能接受的，就會支持，他強調，富邦人壽損率沒有特別高，原先都有進行控制。

富邦人壽今日公告首度完成一檔200億元海外債發行，未來是否還有進一步的籌資計畫？陳世岳說，如果有需要還是會繼續籌資，富邦人壽資產體質本身就很好，「但我們希望讓清償能力更加堅強」，並重申財務體質都沒問題。

面對越來越多業者加入分紅保單市場，富邦人壽如何看待？陳世岳表示，市場上很多壽險公司陸續推出分紅商品，代表它是未來的主力趨勢商品，相信它會持續發光發熱、熱賣，同時也是富邦人壽的商品主軸，目前分紅商品占富邦人壽整體新契約保費收入約五成，今年的目標也是五成至六成。

