防詐凍結帳戶導致違約交割？金管會重申金融管控三原則

銀行積極防詐、凍結帳戶，卻因此引發民怨，甚至傳出因此違約交割。張嘉魁表示，已有提醒銀行避免用去風險化的方式防詐，若銀行做法有不當之處，金管會也會督促銀行儘速檢討改善，並提醒銀行從三大面向來落實防詐措施。

在執行防詐、金融管控措施方面，金管會重申三大原則。張嘉魁指出，金管會提醒銀行應依照三個面向來落實執行防詐措施，一是事前需充分評估所採行的措施有效性和影響性，二是實施時也要有適當的配套措施，包含在不妨礙控管效果的前提下，以適當的方式事先通知客戶，提供客戶申請恢復使用的管道，三是實施後，應持續觀察成效與影響，並進行滾動式調整相關措施內容，以利更聚焦在高風險帳戶或交易。

張嘉魁強調，近期整體的警示帳戶增加的幅度已有趨緩，但仍有持續增加的情形，為了避免金融錯誤遭到不法利用，相關管控措施不可偏廢，因此金管會特別感謝金融從業人員為了防詐所付出的努力。