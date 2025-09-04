防詐凍結帳戶導致違約交割？金管會重申金融管控三原則
銀行積極防詐、凍結帳戶，卻因此引發民怨，甚至傳出因此違約交割。張嘉魁表示，已有提醒銀行避免用去風險化的方式防詐，若銀行做法有不當之處，金管會也會督促銀行儘速檢討改善，並提醒銀行從三大面向來落實防詐措施。
在執行防詐、金融管控措施方面，金管會重申三大原則。張嘉魁指出，金管會提醒銀行應依照三個面向來落實執行防詐措施，一是事前需充分評估所採行的措施有效性和影響性，二是實施時也要有適當的配套措施，包含在不妨礙控管效果的前提下，以適當的方式事先通知客戶，提供客戶申請恢復使用的管道，三是實施後，應持續觀察成效與影響，並進行滾動式調整相關措施內容，以利更聚焦在高風險帳戶或交易。
張嘉魁強調，近期整體的警示帳戶增加的幅度已有趨緩，但仍有持續增加的情形，為了避免金融錯誤遭到不法利用，相關管控措施不可偏廢，因此金管會特別感謝金融從業人員為了防詐所付出的努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言