防詐凍結帳戶導致違約交割？金管會重申金融管控三原則

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北即時報導

銀行積極防詐、凍結帳戶，卻因此引發民怨，甚至傳出因此違約交割。張嘉魁表示，已有提醒銀行避免用去風險化的方式防詐，若銀行做法有不當之處，金管會也會督促銀行儘速檢討改善，並提醒銀行從三大面向來落實防詐措施。

在執行防詐、金融管控措施方面，金管會重申三大原則。張嘉魁指出，金管會提醒銀行應依照三個面向來落實執行防詐措施，一是事前需充分評估所採行的措施有效性和影響性，二是實施時也要有適當的配套措施，包含在不妨礙控管效果的前提下，以適當的方式事先通知客戶，提供客戶申請恢復使用的管道，三是實施後，應持續觀察成效與影響，並進行滾動式調整相關措施內容，以利更聚焦在高風險帳戶或交易。

張嘉魁強調，近期整體的警示帳戶增加的幅度已有趨緩，但仍有持續增加的情形，為了避免金融錯誤遭到不法利用，相關管控措施不可偏廢，因此金管會特別感謝金融從業人員為了防詐所付出的努力。

金管會

相關新聞

打詐帳戶遭凍惹民怨！銀行局下達3大指令 要求銀行需先通知客戶

近來銀行積極投入打詐，許多民眾因為帳戶被凍結大為不滿，銀行局主秘張嘉魁今日在金管會例行記者會上回應媒體提問指出，銀行局已...

新青安房貸大鬆綁！銀行法72-2條「緊箍咒」拆了 台中建商喊：德政

行政院4日拍板新青安房貸重大鬆綁，青年安心成家貸款排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外，並回溯自9月1日生效。於...

兵分兩路找錢！金管會盤點六大保險公司 至明年底還有3300億可受理房貸

保險局今日指出，已在昨（3）日邀六大保險公司赴金管會討論房貸承作，保險局副局長蔡火炎說明，昨日開會已盤點至8月底，六大業...

新青安鬆綁！不動產集中度成下一關 北富銀總座郭倍廷這樣說

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」...

新青安鬆綁 業界警告：銀行貸款鑑價無標準恐引發糾紛

「新青安貸款鬆綁，銀行與購屋人對鑑價金額認定不同，恐引發銀行、建商與購屋人新一波貸款糾紛！」台中市不動產開發公會理事長謝...

新青安房貸大鬆綁 賴正鎰指「這是好消息」：水龍頭還可開大

行政院會4日拍板，放寬新青安貸款不計入72-2條限制，並追溯自9月1日。鄉林（5531）集團董事長賴正鎰說，這是好消息，...

