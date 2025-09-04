新青安房貸大鬆綁 賴正鎰指「這是好消息」：水龍頭還可開大

行政院會4日拍板，放寬新青安貸款不計入72-2條限制，並追溯自9月1日。鄉林（5531）集團董事長賴正鎰說，這是好消息，但「水龍頭還可以開大些」，尤其都更危老案及開發商興建的工業廠房應排除在不動產集中度的總額度管控的特定計算對象，以及去年9月前簽約的已購戶也不能溯及既往，才能真正解燃眉之急。

根據內政部統計，今年第1季全台的建物展期開工，累計1,187件，與去年同期1,066件相比，年增11.4%。賴正鎰說，全球通膨造成營建缺工缺料，加上央行金融信用管制，開發商只好放慢推案速度，目前已有14個縣市政府陸續祭出建照展期措施，原因全是受限於銀行法72-2條有關住宅建築及企業建築放款管制，現在融資的水龍頭只剩下「小金流」。

另外，根據主計總處最新資料顯示，今年超額儲蓄提升至4.79兆，比5月底預估的4.09兆元更高，創下歷史新高，明年估計超額儲蓄更將達到達5.1兆元。今年超額儲蓄率從前次預測15.25%，提升至17.51%。

賴正鎰表示，全球通膨未減，央行公布最新數據，今年7月台灣銀行業平均房貸利率為2.303%，創下16年新高，並反映出央行實施的信用管制與銀行為管理放款而採取的利率調整策略，導致整體市場上的房貸利率頻頻上升，但其實民營銀行利率都已經突破3%，甚至更高的房貸門檻等，讓不少有意購屋自住或換屋者，被迫打消購屋念頭。

賴正鎰表示，看到這數字真的值得憂心，代表國人大眾不敢消費和投資，導致閒置資金過多。營建業向來有「火車頭工業」之稱，央行限貸令去年九月起實施迄今10個多月來，房地產幾乎冰凍，影響建設、營造水電、建材與裝修、家電等上下游產業至少200萬人的員工的家計，倘若繼續冷卻下去，恐不利於整體經濟、形成社會問題。

根據內政部不動資訊平台所揭露，六都第1季建物展期開工件數為741件，占比六成，其中展期件數最多是相對建照核發量最大的台中市312件，與去年同期相比年逾一倍以上；其次是台南市167件和高雄市135件（如附表）。

鄉林不動產研究室指出，這是因為央行實施信用金融管制後，整個不動產市場受到壓抑、導致買氣觀望，是這一波房市急凍原因，僅剩人口紅利動能強勁的區域，例如台北市的中山區與士林區、北投區，台中市南區、西屯區、北屯區等地區，部分品牌的預售個案仍有成交，勉強支撐區域房市。

賴正鎰說，台灣游資豐沛需要正常投資管道，央行祭出信用管制，包括銀行法72-2條的30％上限滿水位及不動產放款集中度控管，造成建商和購屋族「貸不到款，貸不足額，就算貸到款還要排撥」，間接使得房地產冷卻，對整體經濟和社會衝擊相當大，還好行政院長卓榮泰出面喊話要把貸款「水龍頭開大一點」。

賴正鎰表示，房市不能永遠只有一種政策「漲就打，跌就拉」，這無疑是傷害房市正常交易，掌控金流的限貸令雖能抑制投機，但實施近一年來「一刀切」式的房貸管制已經嚴重損及自住需求，政府直接將所有新青安、非青年首購及換屋等剛需自住客與投機客，直接劃上同等待遇，非常不公平，這次雖然已經放寬新青安貸款，但絕大多數購屋者仍被受限，至少還要將危老都更及開發商蓋的廠房也應排除在不動產總額管制之外。