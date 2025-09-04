國壽攜手刑事局打造全民防詐安全網 2年阻詐1.92億元占業界9成

國泰人壽4日與警政署刑事警察局（簡稱刑事局）共同宣布，正式啟動「防詐安全網」行動，從「知識網、科技網、聯防網、關懷網」四大防護面向，將防詐教育推廣至全齡民眾，全面阻詐守護國人財產安全。國壽與刑事局合作多年成效卓越，近兩年成功攔阻176件詐騙案件、守護民眾資產1.92億元，阻詐金額占整體壽險業界九成，成果居保險業第一 。國泰人壽更透過升級版的反詐桌遊，以及唱跳好記的防詐歌舞MV等創新行動，聯手全台2.3萬名業務員全面出擊，號召全民反詐「動起來」。

根據國泰人壽內部統計，詐騙案件樣態以「假投資」類最多占57%、「假交友」次之占23%、 「假檢警」則占5%，顯示詐騙受害族群不侷限於學童與長者，而是擴及全年齡層，凸顯防詐已是全民關注的重要課題。國泰人壽總經理劉上旗表示：「國壽與刑事局長期合作，不僅在網路上建立資訊串接與聯防機制，更實體深入社區、校園，推動全齡化防詐宣導，透過『知識網、科技網、聯防網、關懷網』四大防護，打造出『防詐安全網』。」

首先，知識網以專知培育為基礎，強化員工教育訓練，透過實際阻詐案例分享與定期線上教學課程，讓各管道的服務人員與時俱進掌握防詐知識與相關資訊。其次，關懷網以客戶互動為核心，透過日常業務拜訪、臨櫃關懷互動與防詐宣導活動，提醒常見詐騙手法與反詐守則，增進客戶防詐意識並降低詐騙風險。第三，科技網以數據系統為後盾，運用AI技術計算客戶被詐騙風險值，成功識別高風險客戶受詐案例高達八成，藉由臨櫃加強關懷、線上交易警語與人員關懷電訪預防阻詐。最後，聯防網以資源整合為關鍵，守護客戶資產安全，內部結合「國泰盾—集團風險聯防平台（Cathay Shield）」精準驗證客戶身分，提升風險監測精度，透過資訊串流跨通路聯防；外部則與165反詐騙諮詢專線合作，針對高風險詐騙樣態建立預警機制，共同保持資訊同步，協助客戶阻詐。

刑事警察局副局長陳世煌也指出：「國泰人壽長年持續投入防詐騙的宣導行動。除了去年刑事局與國泰金控與簽署『金融治安風險聯防』合作意向書，我們更在2019年與國泰人壽共同研發『詐騙防衛隊桌遊』，成為產官合作的成功典範。刑事局與國泰人壽在多方面展開緊密合作，從識詐推廣到資訊共享，共同打造更堅實的防詐網，攜手守護民眾的資產安全。」

國泰人壽自2019年首創「詐騙防衛隊—反詐桌遊」，今年更新詐騙情境，涵蓋12種真實詐騙案例，透過國泰志工與警方一起走進校園、社區與長照機構推廣，讓不同世代族群都能在遊戲中學習識詐。今年7月更推出防詐MV《詐裂獲全勝》，邀請桌球國手陳思羽擔任反詐代言人，搭配「防詐五不」口訣與舞蹈，以輕鬆活潑的方式提升全民防詐意識，推出至今觀看數已破百萬人次。

國泰人壽更響應主管機關，執行「保單指定聯絡人服務機制」，協助客戶在投保或辦理契約變更時，指定家屬作為聯絡人，透過第三人即時勸阻，降低詐騙風險；並攜手全台2.3萬名業務同仁化身「阻詐守門人」，透過每日早會培訓，搭配日常保險服務與客戶互動，落實「看、聽、問、阻」四大要點，主動關懷客戶，成為阻斷詐騙的第一道防線。現場更由服務中心同仁分享成功阻詐案例，當時高齡80歲的黃奶奶神情緊張走進服務中心，要求解約600萬元的保單，作為修繕房屋的費用，服務同仁於系統上發現客戶遭註記為高風險的防詐關懷客戶，進一步關懷客戶並同步通報警方到場勸說，警民協力成功攔阻詐騙，保住奶奶的養老金。