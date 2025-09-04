國泰人壽近七年成功阻詐3.3億元 總經理劉上旗：詐騙是寧靜的凶殺案

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽總經理劉上旗（右）與刑事局副局長陳世煌（左）宣布合作啟動「防詐安全網」行動，聯手阻詐守護民眾資產。圖／國泰人壽提供
國泰人壽總經理劉上旗（右）與刑事局副局長陳世煌（左）宣布合作啟動「防詐安全網」行動，聯手阻詐守護民眾資產。圖／國泰人壽提供

國泰人壽的四大防護網打造防詐安全網，近七年阻詐3.3億元。國泰人壽副總經理劉上旗4日於反詐記者會後受訪時指出，根據統計，近兩年（2023～2024年）國泰人壽成功攔阻176件詐騙案件、阻詐金額1.92億元，占業界九成；今年前八月則累計攔阻142件、1.1億元，累計近七年共阻詐363件、3.3億元。

針對國壽內部員工在防詐行動表現亮眼，有200名防詐英雄，劉上旗表示，國壽內部建立了多元激勵機制，像是給予嘉獎以及特別旅遊獎勵等。這些「防詐英雄」中，包括多位電話客服與臨櫃服務人員，他們曾成功阻止客戶受騙，這些表現優秀的員工可能因此有機會參加離島或國內旅遊等績優旅遊獎勵，作為鼓勵員工積極打詐的獎勵。

談及詐騙案件對社會與家庭的影響，劉上旗用「寧靜的凶殺案」來形容，目前台灣每年因詐騙造成的財務損失高達千億元，一旦發生詐騙，可能使受害者家庭陷入經濟困境，更會引發社會問題，包括犯罪率上升、心理健康惡化，嚴重甚至可能因此走上絕路而釀成社會悲劇。因此，金融業在協助消費者守護資產方面負有重大責任。

劉上旗表示，國壽目前已採用全方位控管措施，包括強化內部法遵標準、加強全體員工的教育訓練、限制業務員接觸客戶資金等，以降低內部舞弊風險。此外，公司亦要求業務員建立與客戶之間良好的信任關係，將防詐行為納入日常服務範疇，以多層次防護網確保客戶資產安全。

詐騙 國泰人壽

