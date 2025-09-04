美就業走疲助長降息預期 新台幣終止連7貶收30.704元

快訊

中央社／ 台北4日電
新台幣示意圖。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
美國就業數據露出疲態，市場降息預期急速升溫，美元指數下挫，新台幣隨亞幣展開反彈，今天收盤收在30.704元，升2.4分，終止連7貶，不過交投量能急凍，台北及元太外匯市場總成交金額僅10.71億美元。

美國最新公布的7月職缺數降至10個月新低，勞動市場出現警訊，聯準會降息機率再攀高。根據央行統計，美元指數今天下跌0.11%，主要亞幣多走升，新台幣小漲0.08%，人民幣升值0.1%，日圓勁揚0.25%，僅韓元獨自憔悴，貶值0.13%。

新台幣兌美元今天開盤價為30.7元，最高30.655元、最低30.709元，終止連7貶，但是回升幅度有限，且市場交投冷清。

外匯交易員分析，美國就業數據表現不佳，強化市場對聯準會9月的降息預期，金融市場率先反應，美債殖利率與美元指數雙雙回落，為新台幣提供反彈契機，但市場仍觀望週五公布的非農數據，今天成交量能進一步萎縮。

外匯交易員表示，今天外資僅少量進出並雙向操作，出口商依舊惜售，多在30.7元上方才願意掛單，匯市交投十分清淡；最近金融市場話題圍繞著聯準會降息，推測在聯準會利率會議之前，市場難出現明顯方向性，新台幣延續區間偏弱格局。

