快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

金管會發布二獎勵措施 鼓勵外國資產管理公司在台設置區域中心

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北即時報導
為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會於去年9月10日正式公布五大計畫及16項重點策略。圖／聯合報系資料照
為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會於去年9月10日正式公布五大計畫及16項重點策略。圖／聯合報系資料照

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會於去年9月10日正式公布五大計畫及16項重點策略，金管會修正外國資產管理公司在台設置區域中心的相關措施，提供二大獎勵，一是放寬其境外基金機構辦理境外基金募集銷售案得採申報生效制，加速境外基金審查，二是放寬國人投資境外基金比率上限從50％或70％提高到90％。

為鼓勵外國資產管理公司在台設置區域中心，金管會證期局副局長黃厚銘表示，現行境外基金審查原則是採申請核准制，金管會今年8月29日增訂境外基金機構已在台設立全球或區域性基金服務機構，且經金管會核可者，其境外基金募集銷售案件可以採申報生效制，也就是在金管會收到申報書起屆滿45個營業日申報生效，可加速境外基金的審查時程。

其次，黃厚銘指出，現行規範境外基金的國人投資比率上限是50％（國人投資金額占個別境外基金境資產價值的比率），但若基金註冊地經台灣承認且公告，或境外基金機構取得深耕計畫認可，其比率就可提高到70％，若達上限，除定期定額可繼續扣款外，國人就不能再新申購。

修正相關措施放寬境外基金的國人的投資比率，若境外基金機構在台設立全球或區域性的投資研究、產品設計、風險控管或投資交易等核心資產管理技術性質之基金服務機構，並經金管會認可者，其國人投資比率上限就可提高為90%。

目前已有聯博、安聯、景順、摩根、貝萊德、富達、瀚亞等7家外資投信集團已在台設置區域中心。黃厚銘表示，這七家外資投信設置的區域中心主要是做IT、客服、基金會計、投資人交易訂單處理、帳戶回顧或數位行銷等。

截至今年7月底，境外基金檔數共有970檔，國人投資境外基金資金規模約4兆3,943億元，政策放寬後，期望有更多的境外基金可來台進一步拓展業務，雖然目前難以預估成長數，但應該會進一步的成長。

金管會 境外基金

延伸閱讀

兵分兩路找錢！金管會盤點六大保險公司 至明年底還有3300億可受理房貸

政院拍板新青安不計入銀行放款限制 相關規範一次看

新青安貸款撥款排除總量管制 賴瑞隆肯定金管會回應民意

ACE交易所詐騙案是成名作 辦洗錢高手檢察官陳玟瑾派駐金管會

相關新聞

打詐帳戶遭凍惹民怨！銀行局下達3大指令 要求銀行需先通知客戶

近來銀行積極投入打詐，許多民眾因為帳戶被凍結大為不滿，銀行局主秘張嘉魁今日在金管會例行記者會上回應媒體提問指出，銀行局已...

新青安房貸大鬆綁！銀行法72-2條「緊箍咒」拆了 台中建商喊：德政

行政院4日拍板新青安房貸重大鬆綁，青年安心成家貸款排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外，並回溯自9月1日生效。於...

兵分兩路找錢！金管會盤點六大保險公司 至明年底還有3300億可受理房貸

保險局今日指出，已在昨（3）日邀六大保險公司赴金管會討論房貸承作，保險局副局長蔡火炎說明，昨日開會已盤點至8月底，六大業...

新青安鬆綁！不動產集中度成下一關 北富銀總座郭倍廷這樣說

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」...

新青安撥款免計銀行法計算 童政彰：滿足正在等候的申貸者需求

行政院今日召開院會拍板定案，新青安可不計入銀行法第72條之2的計算範圍，對此，銀行局長童政彰今日在金管會例行記者會中指出...

公股銀行新青安貸款待撥款逾1,200億元 9月起可望加速辦理

隨著行政院推動青年安心成家專案貸款（簡稱「新青安」）持續發酵，公股銀行最新統計顯示，截至8月27日為止，已經核准但尚未撥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。