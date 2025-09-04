金管會發布二獎勵措施 鼓勵外國資產管理公司在台設置區域中心

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會於去年9月10日正式公布五大計畫及16項重點策略，金管會修正外國資產管理公司在台設置區域中心的相關措施，提供二大獎勵，一是放寬其境外基金機構辦理境外基金募集銷售案得採申報生效制，加速境外基金審查，二是放寬國人投資境外基金比率上限從50％或70％提高到90％。

為鼓勵外國資產管理公司在台設置區域中心，金管會證期局副局長黃厚銘表示，現行境外基金審查原則是採申請核准制，金管會今年8月29日增訂境外基金機構已在台設立全球或區域性基金服務機構，且經金管會核可者，其境外基金募集銷售案件可以採申報生效制，也就是在金管會收到申報書起屆滿45個營業日申報生效，可加速境外基金的審查時程。

其次，黃厚銘指出，現行規範境外基金的國人投資比率上限是50％（國人投資金額占個別境外基金境資產價值的比率），但若基金註冊地經台灣承認且公告，或境外基金機構取得深耕計畫認可，其比率就可提高到70％，若達上限，除定期定額可繼續扣款外，國人就不能再新申購。

修正相關措施放寬境外基金的國人的投資比率，若境外基金機構在台設立全球或區域性的投資研究、產品設計、風險控管或投資交易等核心資產管理技術性質之基金服務機構，並經金管會認可者，其國人投資比率上限就可提高為90%。

目前已有聯博、安聯、景順、摩根、貝萊德、富達、瀚亞等7家外資投信集團已在台設置區域中心。黃厚銘表示，這七家外資投信設置的區域中心主要是做IT、客服、基金會計、投資人交易訂單處理、帳戶回顧或數位行銷等。

截至今年7月底，境外基金檔數共有970檔，國人投資境外基金資金規模約4兆3,943億元，政策放寬後，期望有更多的境外基金可來台進一步拓展業務，雖然目前難以預估成長數，但應該會進一步的成長。