新青安房貸大鬆綁！銀行法72-2條「緊箍咒」拆了 台中建商喊：德政

行政院4日拍板新青安房貸重大鬆綁，青年安心成家貸款排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外，並回溯自9月1日生效。於此，台中市建商認為，這無異於釋放出一池資金活水，讓銀行在辦理其他自住型房貸時更具彈性，也有助於減少買房糾紛，堪稱利民的德政。

台中市不動產建築開發公會理事長謝麟兒認為，新青安房貸是協助年輕人購屋的重要德政，原本的制度設計雖具優惠條件，但也受限「銀行法」72-2的放款額度，出現資源排擠現象，使一般自住貸款案件面臨核貸困難。

謝麟兒指出，這無異於釋放出一池資金活水，讓銀行在辦理其他自住型房貸時更具彈性，緩解銀行資金壓力，也有助於減少客戶與建商因撥款延遲或無法核貸糾紛，穩定市場秩序。對實際購屋需求消費者，有非常實質的幫助，體現了政府政策的彈性與務實，堪稱利民的德政。

謝麟兒認為，金管會新聞稿提到「銀行鑑價金額與實際購屋的成交金額可能不會相同，因此取得的貸款金額可能與預計不同，亦請民眾預為考量。」此方式易造成購屋者與建商或銀行的糾紛，建議採用內政部實價登錄的實際成交金額作為貸款認定金額。