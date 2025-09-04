延續台東棒球傳教士精神 立委攜手兆豐銀行捐贈球具

身為台東縣棒球委員會主委的立委陳瑩，承襲祖父「棒球傳教士」陳耕元對棒球的熱情與父親前台東縣長陳建年的體育推廣理念，和立委莊瑞雄共同媒合兆豐銀行，捐贈迷你棒球球具組給台東縣內15所國小棒球隊。

捐贈儀式3日由兆豐銀行董事長董瑞斌、中華迷你棒球協會理事長張哲欽、台東縣政府教育處蔡美瑤處長、紅葉國小校長方頴豐會、U12世界盃國手紅葉國小胡承恩及受贈學校代表共同參與。陳瑩感謝兆豐銀行長期投入公益，為台東孩子打造追夢舞台，同時為基層棒球注入實質支持。

陳瑩表示，台東是台灣棒球的搖籃，孕育無數優秀選手，而迷你棒球以其小場地、低風險與易上手的特性，成為點燃孩子棒球夢想的最佳啟蒙途徑。透過運動，孩子不僅能安全學習技巧，更能培養團隊合作、面對困難的勇氣，以及傳承棒球精神的堅定信念，這些價值塑造他們成為更好的自己。

莊瑞雄表示，作為長期關注台東發展的夥伴，他深感迷你棒球對基層教育的價值。這種運動形式不僅讓孩子從小建立團隊精神，更能在資源有限的偏鄉地區點燃運動熱情。他期待透過此次合作，與陳瑩共同為台東培育更多棒球人才，延續台東在國際賽場的榮耀。

台東棒球的輝煌歷史，始於陳瑩的祖父陳耕元，人稱「棒球傳教士」，他以無私熱情將棒球種子撒遍台東，為在地棒球文化奠定基礎。在陳瑩父親陳建年擔任台東縣長期間，台東少棒隊數量曾高達一百多隊，成為全台基層棒球發展的典範。

2024年世界棒球12強賽中，林昱珉、潘傑楷、邱智呈等台東子弟兵的亮眼表現，以及台灣青少棒在威廉波特少棒賽、U15亞洲青少棒錦標賽與小馬聯盟青少棒錦標賽的佳績，皆證明基層棒球向下紮根的重要性。

陳瑩強調，培育優秀運動人才需從「制度」、「師資」與「環境設備」三面向著手。迷你棒球以其簡化規則與小場地需求，完美解決偏鄉學校限制，讓孩子在快樂中愛上棒球。

陳瑩說，在「制度」方面，即將於9月9日成立的「運動部」展現國家對體育的重視；在「師資」方面，她自2020年推動「原住民棒壘球教練計畫」，補助學校聘請專業教練，至今全台145所學校受惠，總經費達1.3億元。

陳瑩也說，在「環境設備」方面，她爭取紅葉國小及台東體中棒球場修繕經費，並透過企業媒合補足資源。此次兆豐銀行的球具捐贈，優質球具降低受傷風險並提升訓練成效，點燃孩子對棒球的熱情。

陳瑩表示，擔任台東縣棒委會主委的初衷，源自家族對棒球的熱愛與對家鄉資源匱乏的體認。台東地處偏鄉，迷你棒球的推廣讓孩子從小接觸運動，傳遞紀律、合作與夢想的力量。

本次受贈球具的學校包括卑南國小、新生國小、東海國小、霧鹿國小、建和國小、豐田國小、萬安國小、萬安國小振興分校、電光國小、公館國小、美和國小、安朔國小、大南國小、都蘭國小、紅葉國小等15所國小。

未來耕元盃會也會規劃加入迷你棒球賽事(MINI BASEBALL)，預告第14屆耕元盃賽事將於11月19日至22日舉辦，9月15日起開放線上報名，歡迎全國棒球好手齊聚台東。