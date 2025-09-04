新青安貸款補貼延不延？國土署署長這樣說

新青安貸款補貼確定到明年7月底，外界關注政策是否延續？內政部國土署署長吳欣修表示，「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安貸款）最高貸款額度自2023年8月起提高至1,000萬元，並由政府提供1.5碼利息補貼，補貼期為3年，目前政院已確定補貼僅執行到2026年7月底，至於是否再延長，將視行政院後續政策規劃而定。

吳欣修指出，新青安主要目的是協助首購族與自住族群降低貸款壓力，避免因銀行授信緊縮或建商放款集中度管制，造成自住需求的購屋者被拒貸，這項貸款補貼制度並非全面鬆綁，而是精準鎖定「有購屋困難的首購與自住者」，因此補貼期程將配合行政院政策，至2026年7月底止，若有新的房市措施，會再評估是否需要延續。

吳欣修強調，外界誤解新青安是「全面打開」貸款大門並不正確，實際上，央行與金管會仍持續透過「建商放款集中度」及「貸款餘額管控」維持金融穩健，並非放寬所有購屋貸款，新青安補貼定位在「自住需求」，不會延伸至投資或投機購屋。

央行後續也會評估是否需針對自住型都更等特殊需求，調整相關貸款配套措施。吳欣修則強調，會依房市與社會需求，持續與政院及金融主管機關討論，確保有需要的民眾能獲得合理支持。