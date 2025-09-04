快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

新青安貸款補貼延不延？國土署署長這樣說

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部國土署署長吳欣修。圖／內政部提供
內政部國土署署長吳欣修。圖／內政部提供

青安貸款補貼確定到明年7月底，外界關注政策是否延續？內政部國土署署長吳欣修表示，「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安貸款）最高貸款額度自2023年8月起提高至1,000萬元，並由政府提供1.5碼利息補貼，補貼期為3年，目前政院已確定補貼僅執行到2026年7月底，至於是否再延長，將視行政院後續政策規劃而定。

吳欣修指出，新青安主要目的是協助首購族與自住族群降低貸款壓力，避免因銀行授信緊縮或建商放款集中度管制，造成自住需求的購屋者被拒貸，這項貸款補貼制度並非全面鬆綁，而是精準鎖定「有購屋困難的首購與自住者」，因此補貼期程將配合行政院政策，至2026年7月底止，若有新的房市措施，會再評估是否需要延續。

吳欣修強調，外界誤解新青安是「全面打開」貸款大門並不正確，實際上，央行與金管會仍持續透過「建商放款集中度」及「貸款餘額管控」維持金融穩健，並非放寬所有購屋貸款，新青安補貼定位在「自住需求」，不會延伸至投資或投機購屋。

央行後續也會評估是否需針對自住型都更等特殊需求，調整相關貸款配套措施。吳欣修則強調，會依房市與社會需求，持續與政院及金融主管機關討論，確保有需要的民眾能獲得合理支持。

建商 房市 國土署 青安貸款

延伸閱讀

新青安撥款免計銀行法計算 童政彰：滿足正在等候的申貸者需求

公股銀行新青安貸款待撥款逾1,200億元 9月起可望加速辦理

為解房貸荒？銀行法排除新青安計算 彭金隆講出這個關鍵

政院要新青安吃的到 藍委：高房價還是買不起

相關新聞

打詐帳戶遭凍惹民怨！銀行局下達3大指令 要求銀行需先通知客戶

近來銀行積極投入打詐，許多民眾因為帳戶被凍結大為不滿，銀行局主秘張嘉魁今日在金管會例行記者會上回應媒體提問指出，銀行局已...

新青安房貸大鬆綁！銀行法72-2條「緊箍咒」拆了 台中建商喊：德政

行政院4日拍板新青安房貸重大鬆綁，青年安心成家貸款排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外，並回溯自9月1日生效。於...

兵分兩路找錢！金管會盤點六大保險公司 至明年底還有3300億可受理房貸

保險局今日指出，已在昨（3）日邀六大保險公司赴金管會討論房貸承作，保險局副局長蔡火炎說明，昨日開會已盤點至8月底，六大業...

新青安鬆綁！不動產集中度成下一關 北富銀總座郭倍廷這樣說

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」...

新青安撥款免計銀行法計算 童政彰：滿足正在等候的申貸者需求

行政院今日召開院會拍板定案，新青安可不計入銀行法第72條之2的計算範圍，對此，銀行局長童政彰今日在金管會例行記者會中指出...

公股銀行新青安貸款待撥款逾1,200億元 9月起可望加速辦理

隨著行政院推動青年安心成家專案貸款（簡稱「新青安」）持續發酵，公股銀行最新統計顯示，截至8月27日為止，已經核准但尚未撥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。