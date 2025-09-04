打詐帳戶遭凍惹民怨！銀行局下達3大指令 要求銀行需先通知客戶

近來銀行積極投入打詐，許多民眾因為帳戶被凍結大為不滿，銀行局主秘張嘉魁今日在金管會例行記者會上回應媒體提問指出，銀行局已要求業者必須在執行打詐工作時，做到三大重點，其中尤其要求銀行不能用「去風險化」方式執行，必須要事先通知客戶。

這三大重點，張嘉魁說明：一、通案上，金管會要求銀行業者要避免完全「去風險化」方式，而且要妥適的聯繫民眾，並告知如何才能解除設控；二、在個別執行上，倘若銀行執行有欠妥的部分，銀行局會個別督導銀行改正，

三、要求銀行在事前、事中、事後都要謹慎執行。其中，必須在事前先評估所採取措施的有效性及影響性，例如，能否有效的打擊人頭戶，以及是否對其他民眾造成困擾；第二是實施時要有配套措施，例如銀行局已要求銀行業者在凍結帳戶之前，必須事先通知客戶；第三是評估成效與影響，然後檢討現行的設控模型是否有要改進之處。

張嘉魁表示，銀行局也觀察警示戶的確成長已趨緩，但為免仍有更多民眾帳戶遭到不法利用，因此也要求銀行的相關措施仍不可偏廢。