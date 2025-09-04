快訊

打詐帳戶遭凍惹民怨！銀行局下達3大指令 要求銀行需先通知客戶

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
近來銀行積極投入打詐，許多民眾因為帳戶遭凍結而感到不滿。示意圖／AI生成
近來銀行積極投入打詐，許多民眾因為帳戶遭凍結而感到不滿。示意圖／AI生成

近來銀行積極投入打詐，許多民眾因為帳戶被凍結大為不滿，銀行局主秘張嘉魁今日在金管會例行記者會上回應媒體提問指出，銀行局已要求業者必須在執行打詐工作時，做到三大重點，其中尤其要求銀行不能用「去風險化」方式執行，必須要事先通知客戶。

這三大重點，張嘉魁說明：一、通案上，金管會要求銀行業者要避免完全「去風險化」方式，而且要妥適的聯繫民眾，並告知如何才能解除設控；二、在個別執行上，倘若銀行執行有欠妥的部分，銀行局會個別督導銀行改正，

三、要求銀行在事前、事中、事後都要謹慎執行。其中，必須在事前先評估所採取措施的有效性及影響性，例如，能否有效的打擊人頭戶，以及是否對其他民眾造成困擾；第二是實施時要有配套措施，例如銀行局已要求銀行業者在凍結帳戶之前，必須事先通知客戶；第三是評估成效與影響，然後檢討現行的設控模型是否有要改進之處。

張嘉魁表示，銀行局也觀察警示戶的確成長已趨緩，但為免仍有更多民眾帳戶遭到不法利用，因此也要求銀行的相關措施仍不可偏廢。

詐騙 金管會 銀行業 詐騙集團

相關新聞

近來銀行積極投入打詐，許多民眾因為帳戶被凍結大為不滿，銀行局主秘張嘉魁今日在金管會例行記者會上回應媒體提問指出，銀行局已...

新青安房貸大鬆綁！銀行法72-2條「緊箍咒」拆了 台中建商喊：德政

行政院4日拍板新青安房貸重大鬆綁，青年安心成家貸款排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外，並回溯自9月1日生效。於...

兵分兩路找錢！金管會盤點六大保險公司 至明年底還有3300億可受理房貸

保險局今日指出，已在昨（3）日邀六大保險公司赴金管會討論房貸承作，保險局副局長蔡火炎說明，昨日開會已盤點至8月底，六大業...

新青安鬆綁！不動產集中度成下一關 北富銀總座郭倍廷這樣說

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」...

新青安撥款免計銀行法計算 童政彰：滿足正在等候的申貸者需求

行政院今日召開院會拍板定案，新青安可不計入銀行法第72條之2的計算範圍，對此，銀行局長童政彰今日在金管會例行記者會中指出...

公股銀行新青安貸款待撥款逾1,200億元 9月起可望加速辦理

隨著行政院推動青年安心成家專案貸款（簡稱「新青安」）持續發酵，公股銀行最新統計顯示，截至8月27日為止，已經核准但尚未撥...

