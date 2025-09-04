快訊

兵分兩路找錢！金管會盤點六大保險公司 至明年底還有3300億可受理房貸

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會盤點六大保險公司至明年底還有3300億可用於房貸。圖／本報資料照片
保險局今日指出，已在昨（3）日邀六大保險公司赴金管會討論房貸承作，保險局副局長蔡火炎說明，昨日開會已盤點至8月底，六大業者已承作2943億元房貸額度，根據六大業者向保局估列的數據，估計截至明年底還能承作3300億元房貸，他呼籲，民眾若有需求，也可向壽險公司申辦。

民眾因申辦不到房貸引發民怨高漲，金管會兵分兩路，除了銀行局率先在周一召八大行庫總經理開會之外，保險局也在周三找了六大壽險公司，包括國泰、富邦、南山、中信、凱基、新光等六家公司，保局直接表態希望六家公司能協助紓緩房貸荒，並且直接盤點還可承作的額度。

蔡火炎並引保險法第146條之3指出，保險法已明訂壽險業者可承作以不動產為擔保的放款，主要有二大規定，一個是對個別借款戶的貸款，不能超過該保險業者資金的5%，總放款金額則不能超過該保險業資金35%，6家壽險業者據此盤點出上述金額。

保險 房貸 金管會 壽險公司

