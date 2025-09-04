新青安撥款免計銀行法計算 童政彰：滿足正在等候的申貸者需求

行政院今日召開院會拍板定案，新青安可不計入銀行法第72條之2的計算範圍，對此，銀行局長童政彰今日在金管會例行記者會中指出，之所以願意將新青安排除在計算之列，是因為若不排除，接下來公股行庫可能每個月300億至500億元的新青安申貸需求，就會面臨無法撥款的窘境。在排除之後，所有現在還在等貸款的新青安申貸者的需求，都可被滿足。

童政彰指出，尤其金管會盤點，39歲以下的新青安申貸戶，占比72.76%，顯示新青安的確是幫助年輕人首購族購屋的重要管道。

至於排除到何時？童政彰說明，會配合財部新青安辦理的情況，函令內容明訂是協助財部的新青安政策，由於新青安到明年7月底為止，屆時就看財部是否續辦新青安，亦即，若不續辦，該解釋令就自動落日。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅貸款及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額合計的30%。

童政彰指出，過去一年來，新青安公股行庫每個月量有300億至500億元之間，因此若未將此排除在銀行法第72條之2規定的分子計算之列，未來就會有額度上的困難。童政彰表示，金管會另外也和財政部討論過，現在民眾申訴案例以公股行庫為主，都和新青安申貸有關，倘若把新青安申辦額度排除，就不會有新申請的額度受限。

至於為何不回溯更早之前的申貸案？童政彰也說明，先前已經得到撥款的，就不會有借不到錢的問題存在，而且也不宜把量能太擴大，因此訂9月1日之後的撥款將可不計入。

被問及是否對民營銀行不公平，童政彰指出，不會不公平，因申訴多半以新青安為主，同時也觀察到民營銀行的該放款比率相對寬裕，本國銀行平均的比率在26.04%，但公股行庫平均值在27.61%，目前以合庫28.3%為最高。但現在問題在於，銀行訂定28.5%的警戒值內規，倘若吸收存款時有困難，使其無法再承作新青安，金管會就必須為銀行解決問題。

從2018年以來的相關醫院、廠房、都更危老的排除，都是和政策貸款有關，童政彰指出，從上述申貸戶的年紀，可看出財部所訂的新青安，的確是支持年輕人無自用住宅者符合政府的重要政策，金管會予以鬆綁，並不會不公平。

至於都更危老的分戶貸款，由於金管會在72條之2已鬆綁讓新青安可不計入，因此童政彰也回應媒體提問，都更危老的分戶貸款，就回歸到一般房貸授信案件，不會再考慮鬆綁。

民營銀行的房貸額度是不成問題，都在第72條之2的範圍之內，有政策房貸任務的公股行庫，也都有存款吸收的壓力。公股銀行日前提出，為了支持政策落實，要用更高的利率去吸收存款，也是不公平，因為有政策任務在，因此回歸新青安政策，必須支持它，這是主要的思考點。

針對傳出銀行受理民眾申貸時要求搭售房貸壽險，童政彰指出，民眾反映在申辦貸款時，銀行拿出要保書作推介，因此金管會已要求大型行庫必須小心推介的時點；至於民營銀行用財管搭售房貸，他表示，已向民營銀行了解，民營銀行表示，這些都是理財型房貸的客戶，房貸是作理財之用的話，而非房貸首購過程要客戶買金融商品，他重申，倘若搭售，將違反金管會在民國103年的函令。

至於銀行法第72條之2是否直接進行修法？童政彰並未回應修法的可能性，但他進而指出，排除的部分，都是有公益性的目的，因為72條之2，主要探討銀行流動性管理的問題，不能過度集中在天期較長的不動產放款，即使要排除，一定是和公益及政策有關，從2018年至今，透過解釋令鬆綁免計入計算範圍的，已有包括工廠，廠房，醫院、學校，都更危老、以及這次新青安等項目。

銀行局在鬆綁的同時，也向民眾提出三大呼籲，包括：

一、銀行辦理房屋貸款皆需依授信5P原則，因此申貸仍須通過銀行的審核，才能獲得貸款，或是核貸條件與預期不同。

二、銀行核貸後可能會依該行資金期程安排撥款時間，有貸款需求的民眾宜考量交屋期程，預留時間。

三、銀行鑑價金額與實際購屋的成交金額可能不會相同，因此取得的貸款金額可能與預計不同，亦請民眾預為考量。