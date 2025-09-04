公股銀行新青安貸款待撥款逾1,200億元 9月起可望加速辦理

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆/台北即時報導
新青安自2023年8月起上路至今年7月已滿兩年，累計新青安已撥貸將近13萬戶，累計核貸金額則是逼近1兆元大關。圖／聯合報系資料照片
隨著行政院推動青年安心成家專案貸款（簡稱「新青安」）持續發酵，公股銀行最新統計顯示，截至8月27日為止，已經核准但尚未撥款的新青安貸款案件達12,923件，總金額約1,257億元。由於9月1日起《銀行法》第72條之2修正上路，相關貸款將不再納入限額計算，市場普遍預期，銀行端將能加速撥款，協助青年購屋資金到位。

銀行業者指出，這些已核貸未撥款案件，原本受限於銀行法限額規範，9月起鬆綁後，將可望陸續撥付。雖然各家銀行作業進度不同，實際撥款時間難以預估，但初期至少將釋放逾1,200億元的額度，有助於滿足青年成家需求。

新青安貸款自2023年推出以來，受到青年購屋族群廣泛支持，累計放款金額已突破9,000億元，成為帶動房市資金動能的重要政策工具。不過，由於民眾常同時向多家銀行提出申貸，統計數字可能存在重複件數，因此最終核貸戶數仍需再釐清。

針對外界關切新青安貸款是否會影響金融穩定，銀行業者表示，金管會《銀行法》第72條之2與中央銀行不動產放款集中度規範，分別有不同政策目的。前者著重在管控授信額度，後者則是避免銀行資金過度集中於不動產市場。新青安貸款雖不再受72條之2限制，但仍會依循監理規範辦理，不會脫離既有風險控管框架。

金融圈人士分析，隨著政策鬆綁與額度釋放，公股銀行新青安貸款的撥款速度將可望明顯加快，對青年購屋資金到位有實質助益。然而，未來如何在政策支持與金融穩健之間取得平衡，仍是主管機關與金融業者需要共同面對的重要課題。

銀行業 銀行法 青安貸款

