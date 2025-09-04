富邦人壽、北富銀與臺中高分檢、臺中市政府簽署反詐騙MOU

為發揮公私協力加乘影響力、強化打詐能量，富邦人壽與台北富邦銀行4日與臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺中市政府正式簽署反詐騙合作意向書（MOU），以「阻詐資訊交互」與「防詐觀念宣導」為核心，攜手落實阻詐行動。

簽署儀式由富邦人壽總經理陳世岳、北富銀總經理郭倍廷、臺中高分檢檢察長林錦村、臺中市政府副市長鄭照新代表簽署，法務部政務次長徐錫祥、台灣高等檢察署主任檢察官吳慧蘭擔任見證人，在富邦人壽獨立董事陳建宏、臺中、彰化、南投、苗栗四處地方檢察署檢察長，以及臺中市警察局、臺中市教育局、臺中市法制局等單位出席支持下，透過司法機關、地方政府與企業資源整合，全面擴大反詐量能，強化社會安全網的韌性。

法務部政務次長徐錫祥表示，今日簽立反詐騙合作意向書，是公私協力共同打擊詐欺犯罪之最好示範。法務部為有效抑制詐欺犯罪，持續督促臺高檢針對高風險詐欺加強查緝。感謝金管會及金融機構共同努力，詐騙最大工具，人頭帳戶案件已由過往占檢察官詐欺新收案件之8成多降至6成。本次合作希望透過彼此情資交換，能對人頭帳戶「預警風險管控」，並對核心詐欺集團「期前溯源查辦」，以共同守護民眾財產。

臺中高分檢檢察長林錦村表示，中區區域聯防依據打詐綱領2.0及法務部、臺高檢署之指導，於地檢署設立「可疑帳戶預警中心機制」，積極溯源查出詐欺集團之人流、金流、資訊流。今日簽立反詐騙合作意向書，即依打詐2.0「公私協力」，深化「可疑帳戶預警中心機制」之運作。又保險業有許多高資產客戶，為防患未然，特別首創與保險業、金融業共同阻詐，以期更全面、更有效地打擊詐欺犯罪。

臺中市政府副市長鄭照新表示，為了打造臺中市為「幸福宜居城市」藉由公私協力一起站在防詐第一線，整合市政府警察局、教育局及富邦人壽與台北富邦銀行的識詐資源，藉由富邦人壽及台北富邦銀行整合教育局媒合入校宣導反詐騙，進一步從教育人員傳遞防詐意識，將防詐觀念向下紮根至校園，形成堅強的守護網。

富邦人壽與北富銀後續將與臺中市教育局合作，辦理50場臺中市高中職校園宣導活動，及一場專為教職員設計的專題講座，內容涵蓋詐騙手法演進、個資與隱私外洩風險，以及正確應對方式等。透過教育體系的深入推廣，期望讓防詐意識從校園向家庭延伸，由年輕學子把識詐觀念傳遞至家人與社區，形成全民參與的防詐防護網。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽致力成為守護社會安全與客戶財產之積極行動者，繼今年年初與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙合作意向書，持續展現互助共濟的保險精神，聯手北富銀拓展反詐量能至中臺灣，提升大眾對詐騙的辨識力及警覺，實踐企業對員工、社會的責任與承諾，持續建立「有愛無詐」的社會。

防範詐騙不僅是保障客戶權益的基本要求，更是落實公平待客精神的核心行動。為具體實踐「富邦人壽 good I.D.E.A.」的公平待客理念，富邦人壽不僅於公司內部全面培育同仁識詐知能，亦在保險教育推廣中積極導入識詐宣導，且在房貸簽約對保流程中，宣導「地籍異動即時通」並協助客戶提出申請，建立不動產安全防線。透過「由內而外」的系統性運作，向全民延伸，讓防詐成為日常生活的一部分，落實以客為尊的服務承諾。

北富銀總經理郭倍廷指出，防詐是金融業不容妥協的使命，每一筆成功阻詐的交易，不僅守護民眾的資產安全，更有助於維持整體金融秩序的穩定與信任。北富銀長期投入防詐行動，2025年上半年已成功攔阻692件詐騙案件，阻詐金額逾新台幣3.6億元，成為守護民眾資產的第一道防線。此外，北富銀運用AI技術開發「鷹眼防詐預測模型」，並主導成立「鷹眼識詐聯盟」，聚集38家金融機構共享技術資訊，提升防詐效率與精準度。

詐騙手法層出不窮，北富銀將以科技力為防詐升級，推動聯防通報與「潛在被害人防護計畫」，結合檢警調情資，優化AI預警模型，歸納被害人態樣，提前介入防護，並推廣「地籍異動即時通」，強化財產安全。另外，也會持續辦理高齡防詐桌遊活動，提供防詐雙語圖卡與多語指引，協助多元族群識別風險，打造全民可及的防線。

展望未來，富邦人壽與北富銀將持續擴大防詐宣導觸角，深化識詐教育的廣度與深度，並積極導入科技工具與數據分析，提升識詐的精準度與即時性，透過跨界協力與創新思維，保護民眾遠離詐騙威脅，打造更安全、可信賴的生活環境。