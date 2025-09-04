電信帳單也可以代收保費 遠傳攜安達人壽代收保障型保險保費

電信帳單近年應用越來越多元，從停車費、遊戲點數儲值，甚至加購旅平險等等，現在遠傳（4904）為因應金融數位化浪潮與用戶多元支付需求，攜手安達人壽，領先全台推出創新「電信帳單代收保障型保險保費」，試辦案已獲主管機關同意，不僅開創保障型保險保費支付新模式，更為台灣金融數位化與永續發展樹立標竿，攜手打造保險業的數位新未來，試辦成功後，將持續推動保險業數位轉型與支付創新。

遠傳表示，自2025年10月1日起，遠傳月租用戶可於電話行銷購買安達人壽保障型保險商品（以意外險與健康險為主）時，選擇以遠傳電信帳單直接支付每月保費，免輸入信用卡資料或親赴櫃檯繳費，讓保費支付更簡單、便捷且安全，充分展現遠傳與安達人壽對數位金融創新的承諾，為用戶帶來更優質的消費體驗。

遠傳分析，此為高齡族群及無卡族群的福音，解決保費支付四大痛點，雙方合作為保障型保險業首度導入電信帳單代收機制，特別針對高齡及未持有信用卡用戶的需求設計，客戶只要同意投保並授權使用遠傳帳單代收，就能輕鬆支付保費，免除傳統保費支付常見的四大痛點，包含「信用卡號更換產生個資外洩風險」、「高齡用戶受騙誤繳」、「現金繳費可能產生挪用糾紛」、「未持有信用卡者繳費不便」。

根據統計，台灣仍有許多民眾未持有信用卡，且高齡族群對數位支付接受度有限，遠傳指出，透過此次創新服務，遠傳與安達人壽能為高齡與無信用卡民眾打造更友善的保障型保險投保模式。

此外，遠傳表示，積極響應政府非現金支付政策與綠色金融倡議，透過本次合作展現永續發展的具體成果。無紙化帳單管理不僅提升用戶繳費效率，還能減少紙本耗材、降低碳足跡。為確保交易安全，遠傳「保障型保險保費電信帳單代收」服務導入雙重身分驗證，與即時簡訊通知機制。每次保費代扣成功後，遠傳將發送簡訊確認交易狀態，讓用戶清楚掌握每一筆扣款資訊，兼顧便利與安心。

遠傳強調，持續推動保險業數位轉型，打造保險支付新常態，本試辦計畫已獲得主管機關審核同意，預計2025年10月1日起試行6個月，合作初期以月繳型保障型保險商品（以意外險與健康險為主）。試辦成功後，將持續推動保險業數位轉型與支付創新。

遠傳與安達人壽的合作，不僅開創保障型保險保費支付新模式，更為台灣金融數位化與永續發展樹立標竿，攜手打造保險業的數位新未來。