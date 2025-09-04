快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

電信帳單也可以代收保費 遠傳攜安達人壽代收保障型保險保費

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信帳單近年應用越來越多元，從停車費、遊戲點數儲值，甚至加購旅平險等等，現在遠傳（4904）為因應金融數位化浪潮與用戶多元支付需求，攜手安達人壽，領先全台推出創新「電信帳單代收保障型保險保費」，試辦案已獲主管機關同意，不僅開創保障型保險保費支付新模式，更為台灣金融數位化與永續發展樹立標竿，攜手打造保險業的數位新未來，試辦成功後，將持續推動保險業數位轉型與支付創新。

遠傳表示，自2025年10月1日起，遠傳月租用戶可於電話行銷購買安達人壽保障型保險商品（以意外險與健康險為主）時，選擇以遠傳電信帳單直接支付每月保費，免輸入信用卡資料或親赴櫃檯繳費，讓保費支付更簡單、便捷且安全，充分展現遠傳與安達人壽對數位金融創新的承諾，為用戶帶來更優質的消費體驗。

遠傳分析，此為高齡族群及無卡族群的福音，解決保費支付四大痛點，雙方合作為保障型保險業首度導入電信帳單代收機制，特別針對高齡及未持有信用卡用戶的需求設計，客戶只要同意投保並授權使用遠傳帳單代收，就能輕鬆支付保費，免除傳統保費支付常見的四大痛點，包含「信用卡號更換產生個資外洩風險」、「高齡用戶受騙誤繳」、「現金繳費可能產生挪用糾紛」、「未持有信用卡者繳費不便」。

根據統計，台灣仍有許多民眾未持有信用卡，且高齡族群對數位支付接受度有限，遠傳指出，透過此次創新服務，遠傳與安達人壽能為高齡與無信用卡民眾打造更友善的保障型保險投保模式。

此外，遠傳表示，積極響應政府非現金支付政策與綠色金融倡議，透過本次合作展現永續發展的具體成果。無紙化帳單管理不僅提升用戶繳費效率，還能減少紙本耗材、降低碳足跡。為確保交易安全，遠傳「保障型保險保費電信帳單代收」服務導入雙重身分驗證，與即時簡訊通知機制。每次保費代扣成功後，遠傳將發送簡訊確認交易狀態，讓用戶清楚掌握每一筆扣款資訊，兼顧便利與安心。

遠傳強調，持續推動保險業數位轉型，打造保險支付新常態，本試辦計畫已獲得主管機關審核同意，預計2025年10月1日起試行6個月，合作初期以月繳型保障型保險商品（以意外險與健康險為主）。試辦成功後，將持續推動保險業數位轉型與支付創新。

遠傳與安達人壽的合作，不僅開創保障型保險保費支付新模式，更為台灣金融數位化與永續發展樹立標竿，攜手打造保險業的數位新未來。

保費 保險 遠傳電信

延伸閱讀

中國信用卡業務降溫！網曝「經濟轉弱」：股市越爛越噴

台灣美國喬治亞州智慧運輸雙邊論壇 遠傳扮關鍵推手

遠傳全新「優雅樂活服務」 月付666元享5G上網再送超過8千元生活好禮

業界盼調整醫療險保費 許舒博：保險應回歸實質保障

相關新聞

政院拍板新青安不計入銀行放款限制 相關規範一次看

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」...

新青安不計入銀行放款限制 央行：政策方向一致

行政院會4日通過新青安不計入銀行放款限制，央行表示，這次政策調整與央行鼓勵方向一致，盼銀行將有限的信用資源多用於無自用住...

解決房貸荒！中央銀行表態 全力配合行政院及金管會相關措施

解決房貸荒，中央銀行表態。針對今天行政院拍板新青安貸款將排除在銀行法銀行第72-2不動產放款比率限制外，並回溯至9月1日...

新青安鬆綁！不動產集中度成下一關 北富銀總座郭倍廷這樣說

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」...

為解房貸荒？銀行法排除新青安計算 彭金隆講出這個關鍵

為何解決目前市場上的「房貸荒」，得在銀行法第72之2排除新青安列入計算範圍？ 金管會主委彭金隆今日受訪時指出，由於過去十...

新青安水龍頭被打開 李彥秀籲別頭痛醫頭：要有整體配套

行政院會今拍板，確定放寬「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安），解決近期「房貸荒」問題。國民黨立委李彥秀說，房市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。