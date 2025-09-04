財政部推動公股金融聯合供應商大會 聚焦2050淨零轉型

「2050淨零排放」為我國政策目標，金融業於推動淨零轉型過程具關鍵力量，財政部ESG倡議平臺自110年9月成立以來，每年輪由1家公股金融事業主辦聯合供應商大會，114年度聯合供應商大會由彰化銀行於9月3日舉辦，以「轉型金融啟新機淨零永續共前行」為主題，財政部李政務次長慶華並到場致辭表達支持與肯定，各公股金融事業董事長、總經理，及包含資訊、建設等各產業重要供應商與授信戶代表出席。

本次大會以專題演講方式進行，邀請金融監督管理委員會就「金管會永續金融政策」主題，分享綠色及轉型金融行動方案、永續經濟活動認定參考指引與轉型計畫建議涵蓋事項等政府政策；安侯永續發展顧問股份有限公司就「金融驅動綠色未來與賦能低碳淨零轉型」主題，由資金流向角度剖析並深入探討企業低碳轉型之現況與挑戰；根基（2546）營造股份有限公司就「從設計到施工：營建業邁向淨零永續的新思維與實踐」主題，以實務經驗分享將ESG永續理念深植企業文化、轉化為具體行動並開啟產業嶄新藍圖等，藉由主管機關、永續領域專家及領航企業從政策面、趨勢面到實務面專題演講及互動交流方式，引導企業減碳及規劃永續轉型進程，透過公股金融事業與企業溝通議合，促進金融支持產業實現永續淨零轉型目標。

財政部ESG倡議平臺持續協助公股金融事業交流分享業務推動成果、積極推動永續金融，發揮金融正向影響力，深化合作及引導供應鏈夥伴與企業授信戶重視並共同倡議氣候變遷、環境永續等議題，加速接軌國際永續趨勢，支持產業建構永續共好供應鏈，穩步達成我國「國家希望工程」之「綠色成長與2050淨零轉型」目標。