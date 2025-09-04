財政部將督導公股銀行落實徵授信審核 確保自住使用貸款需求

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆/台北即時報導
財政部。圖／聯合報系資料照
為協助民眾購屋自住需求，金融監督管理委員會（下稱金管會）公布，114年9月1日起新青安貸款撥款不計入銀行法第72條之2限額，財政部將配合督導公股銀行積極協助符合新青安貸款資格民眾申辦，完善貸前徵審及貸後管理，並應優先承辦民眾「首購」、「自住」及「已承諾」之房貸申請，確保銀行信用資源用於民眾自住購屋。

為落實協助無自用住宅民眾購買自住房屋的政策，財政部督導公股銀行自99年起辦理青安貸款，嗣112年8月配合整體金融、房市趨勢及民眾需求，推出新青安貸款，提供延長貸款年限、寬限期、補貼利息等優惠措施，截至114年7月底止，已協助47萬4,234戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達新臺幣（下同）2兆4,412億餘元，其中新青安貸款累計核貸12萬9,464戶，核貸金額9,994億餘元，未滿40歲貸款戶數占整體核貸戶數比率約7成，上開修正規定具有積極協助青壯年族群購屋安居之政策意義。

公股銀行辦理新青安貸款之徵審，係依據金融主管機關及中華民國銀行商業同業公會全國聯合會授信「5P」原則及「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」等徵授信規範辦 理，就借款戶資歷（people）、資金用途（purpose）、償還來源（payment）、債權保障（protection）及未來展望（perspective）等，綜合評估貸款實際用途、整體信用狀況及收支負擔等財務能力後，決定是否核貸及核貸條件。 查114年7月底青安貸款逾放比率為0.04%，低於本國銀行同期房貸逾放比0.08%。

財政部強調，為確保新青安貸款符合自住目的，公股銀行持續優化核貸作業，規定借款人限貸一次，貸戶徵提自住切結書及跨部會資料勾稽作業等，對於轉租、人頭戶、涉營業行為等非自住者，均追回補貼利息及調整貸款條件等措施。截至114年7月底，已追回5,421件，收回利息補貼金額1億348萬餘元。相關查核非自住及追回補貼作業持續滾動辦理，以杜絕民眾不當申辦新青安貸款，確保符合購屋自住之政策。

財政部就公股銀行辦理房貸業務，與金管會及中央銀行（下稱央行）共同合作，督導公股銀行遵依行政院四原則，央行不動產信用管制、金管會及銀行公會授信原則等規範辦理，並持續滾動加強查核未符購屋自住目的之貸款，遏阻投機行為，確保真正購屋自住者之需求，落實新青安貸款購屋自住成家之政策美意及整體房市健全發展。

財政部提醒，新青安貸款提供優惠條件協助民眾購屋自住，惟銀行仍須依據徵授信規定決定貸款條件，並非每案均得以新青安貸款最高上限1,000萬元、貸款8成或寬限期5年及40年期核貸，且新青安貸款係於實際交屋始得受理，預售屋非可申請辦理標的，民眾須綜合考量購屋交易金額龐大，不動產轉讓流動性低，預售屋交屋時間風險，與金融市場及房價之波動風險，審慎評估貸後長期還本付息負擔，審酌自身財務還款能力，謹慎決策購屋及貸款需求，以避免過度財務壓力影響生活品質及信用紀錄。

財政部 青安貸款

