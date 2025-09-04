快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

放款天條排除新青安 「房貸荒」排撥隊伍有救了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

行政院4日於院會拍板，確定將「新青安」排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外。此舉意味未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，這項鬆綁政策不僅有利於政策性優貸的推廣，也能緩和新青安與一般房貸之間的額度排擠，以解決近期「房貸荒」問題。

張旭嵐表示，近年受到新青安貸款優惠刺激，房貸水位快速上升，如今若能排除新青安額度，對於銀行貸款作業是一大鬆綁，對排隊卡關的購屋族而言，更是天降甘霖，後續申貸排撥及額度緊繃的問題，可望緩步改善。

觀察今年第2季聯徵中心平均核貸利率達2.41%，為聯徵中心資料統計以來的最高點，而平均核貸成數一路走低，凸顯這一波「限水」，已經導致購屋成本增加。

不過張旭嵐也提醒，銀行法額度採計的定義放寬，不等同於實際申貸條件放寬，房貸放款仍受到信用管制的約束，所以多屋族的貸款成數限制並未鬆綁。

張旭嵐強調，尤其該措施只適用今年9月以後的新青安放款不計入天條上限計算，並非過去1年多將近兆元的新青安貸款通通不計，所以短時間內能釋出的資金量不會太多，對房市交易價量的影響有限，加上銀行對於貸款人的財務信用審核仍會維持一定風控標準，購屋族在財務上還是得採保守規劃。

房貸 銀行法 青安貸款

延伸閱讀

新青安鬆綁！不動產集中度成下一關 北富銀總座郭倍廷這樣說

為解房貸荒？銀行法排除新青安計算 彭金隆講出這個關鍵

新青安水龍頭被打開 李彥秀籲別頭痛醫頭：要有整體配套

政院要新青安吃的到 藍委：高房價還是買不起

相關新聞

政院拍板新青安不計入銀行放款限制 相關規範一次看

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」...

新青安不計入銀行放款限制 央行：政策方向一致

行政院會4日通過新青安不計入銀行放款限制，央行表示，這次政策調整與央行鼓勵方向一致，盼銀行將有限的信用資源多用於無自用住...

解決房貸荒！中央銀行表態 全力配合行政院及金管會相關措施

解決房貸荒，中央銀行表態。針對今天行政院拍板新青安貸款將排除在銀行法銀行第72-2不動產放款比率限制外，並回溯至9月1日...

新青安鬆綁！不動產集中度成下一關 北富銀總座郭倍廷這樣說

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」...

為解房貸荒？銀行法排除新青安計算 彭金隆講出這個關鍵

為何解決目前市場上的「房貸荒」，得在銀行法第72之2排除新青安列入計算範圍？ 金管會主委彭金隆今日受訪時指出，由於過去十...

新青安水龍頭被打開 李彥秀籲別頭痛醫頭：要有整體配套

行政院會今拍板，確定放寬「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安），解決近期「房貸荒」問題。國民黨立委李彥秀說，房市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。