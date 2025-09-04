放款天條排除新青安 「房貸荒」排撥隊伍有救了

行政院4日於院會拍板，確定將「新青安」排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外。此舉意味未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，這項鬆綁政策不僅有利於政策性優貸的推廣，也能緩和新青安與一般房貸之間的額度排擠，以解決近期「房貸荒」問題。

張旭嵐表示，近年受到新青安貸款優惠刺激，房貸水位快速上升，如今若能排除新青安額度，對於銀行貸款作業是一大鬆綁，對排隊卡關的購屋族而言，更是天降甘霖，後續申貸排撥及額度緊繃的問題，可望緩步改善。

觀察今年第2季聯徵中心平均核貸利率達2.41%，為聯徵中心資料統計以來的最高點，而平均核貸成數一路走低，凸顯這一波「限水」，已經導致購屋成本增加。

不過張旭嵐也提醒，銀行法額度採計的定義放寬，不等同於實際申貸條件放寬，房貸放款仍受到信用管制的約束，所以多屋族的貸款成數限制並未鬆綁。

張旭嵐強調，尤其該措施只適用今年9月以後的新青安放款不計入天條上限計算，並非過去1年多將近兆元的新青安貸款通通不計，所以短時間內能釋出的資金量不會太多，對房市交易價量的影響有限，加上銀行對於貸款人的財務信用審核仍會維持一定風控標準，購屋族在財務上還是得採保守規劃。