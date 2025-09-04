彭金隆：接軌ICS過渡期限15年未變 研議加速還款機制

金管會主委彭金隆今天表示，壽險業接軌新一代清償能力（TW-ICS）制度，資產淨影響數有15年分攤過渡期，這項過渡性調適措施未改變，但為追求資本監理制度更加公平、穩健，目前請保發中心研議「加速還款」機制，尚未定案。

保險業明年元旦將接軌IFRS17及新一代清償能力制度，媒體報導，保發中心日前提出3大調整方向，包括資本適足率（RBC）逾250%的公司，轉換後ICS以125%計算，缺口可維持15年分攤；若RBC低於250%，ICS是RBC的一半，缺口得在5年內加速補齊；若業者希望ICS衝高到逾125%，額外部分一律5年補完。

彭金隆今天下午率各單位主管出席中元節祭拜活動，媒體關切ICS制度是否可能縮短寬容年限。彭金隆回應，保險業的資本監理是一個長期與細膩制度，原來設定的15年過渡期間並未改變，只是在過渡層次上做比較細緻的規範。

彭金隆進一步說明，有請保發中心研議一套機制，如果正常在一定額度下，還是維持15年的過渡期間，並沒有改變，如果是其他條件下，有請保發中心研議「加速還款」機制。整體來說，目的是希望維持更穩健與更公平的資本監理制度。目前細節尚未定案，也請保發中心做各種數據模擬，並與業者以及產業公會做更多實務溝通。

另外，媒體關注目前銀行加強防詐措施，但也導致部分民眾受到波及，甚至需要臨櫃處理。彭金隆表示，金融機構過去提供便利的服務，但近期詐騙猖獗，政府跟金融業都積極進行阻詐與打詐工作，過程中確實可能引發民眾不便。

彭金隆指出，肯定金融機構在打詐上的努力，但也多次強調，打詐必須是精準打詐，近期也要求銀行局跟銀行業者快速溝通與反應，希望未來可以透過科技進行更精準打詐，盡量減少民眾不便，也希望外界多給第一線的銀行人員鼓勵。

彭金隆今天也跟媒體分享中元節祭拜活動許下的3個願望，第1，希望金管會1000多個員工跟周邊單位人員身體健康、家庭幸福，因為每個人工作上都承擔很大的壓力；第2，期盼金管會計畫與業務可以更快速進展，讓民眾更有感，最後則是希望金融市場穩定發展。