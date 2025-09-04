聽新聞
解決房貸荒！中央銀行表態 全力配合行政院及金管會相關措施

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
放寬72-2條限制。央行官員表示，將全力配合行政院及金管會相關措施。圖／本報資料照片
放寬72-2條限制。央行官員表示，將全力配合行政院及金管會相關措施。圖／本報資料照片

解決房貸荒，中央銀行表態。針對今天行政院拍板新青安貸款將排除在銀行法銀行第72-2不動產放款比率限制外，並回溯至9月1日，釋出更多放款水位。央行官員表示，將全力配合行政院及金管會相關措施。

央行進一步指出，這項調整有助於紓解公股行庫近來出現的房貸塞車問題，特別是對名下無自用住宅的購屋族群，能有效改善貸款排隊與延宕的情況。

不過，外界關注的不動產放款集中度管制是否同步鬆綁，央行並未正面回應，僅重申將持續以「維護金融穩定」為核心考量，並依市場狀況滾動檢視政策。

市場解讀，央行的立場顯示政策鬆綁範圍仍限於新青安貸款，屬於支持首購需求，至於更廣泛的不動產貸款管制因為涉及金融穩定，是否調整，仍待後續觀察，不排除月底理監事會適度鬆綁管控。

由於央行不動產集中度管制，是針對銀行總放款跟房市相關貸款（土建融及房貸）的比例進行調控，被認為比72-2條更為嚴苛，根據最新數據全體銀行為36.9%，較高點的37.5%稍微下滑，但仍屬高位。而從去年第四季開始各行庫自主管控，央行每季進行審核，據官員指出，目前僅有部分銀行未達成自主管控目標。

政院拍板新青安不計入銀行放款限制 相關規範一次看

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」...

新青安不計入銀行放款限制 央行：政策方向一致

行政院會4日通過新青安不計入銀行放款限制，央行表示，這次政策調整與央行鼓勵方向一致，盼銀行將有限的信用資源多用於無自用住...

新青安鬆綁！不動產集中度成下一關 北富銀總座郭倍廷這樣說

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」...

為解房貸荒？銀行法排除新青安計算 彭金隆講出這個關鍵

為何解決目前市場上的「房貸荒」，得在銀行法第72之2排除新青安列入計算範圍？ 金管會主委彭金隆今日受訪時指出，由於過去十...

新青安水龍頭被打開 李彥秀籲別頭痛醫頭：要有整體配套

行政院會今拍板，確定放寬「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安），解決近期「房貸荒」問題。國民黨立委李彥秀說，房市...

