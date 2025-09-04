快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台中即時報導
行政院今天院會拍板，確定將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外。此舉意味未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束，以釋出更多放款量能，解決近期「房貸荒」問題。記者胡經周／攝影
行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」的總額。且未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束，並回溯至9月1日實施。台北富邦銀行總經理郭倍廷表示，相較銀行法，央行對於不動產集中度的規範才是目前銀行不動產放款的主要限制，而北富銀經過控管逐季往下後，也將在今年底達標。

依《銀行法》第72條之2條（俗稱不動產放款天條）規定，銀行承作房貸等不動產放款總額以總存款加金融債30%為限。但實務上，各銀行內部多以28%至28.5%做警戒水位，一旦逼近，就減少額度、拉高利率，甚至要求民眾排隊等貸款。

北富銀總經理郭倍廷受訪時表示，北富銀內部超過28%就會自我警戒，目前水位離28%還有一段距離。

郭倍廷指出，現在「銀行法」第72條之2不是限制銀行不動產放款的主要因素，央行控管不動產集中度才是更緊的控管。

央行從去年開始要求各銀行上報不動產集中度，根據最新統計，目前全體銀行不動產放款集中度為約36.9%，比去年最高點37.5%略微下滑，仍高於央行理想的36%以下水準，屬偏高水準 ，央行預計將在明年第1季再次檢視成果。

郭倍廷說，去年底北富銀的不動產貸款集中度稍高、約44%，經過控管逐季往下後，目前已降至約40%，今年底預計要降到38%左右，達到所提報的目標。

他說明北富銀採取的控管方式，分母的總放款比率增加是自然的業務成長，分子的控管就是在每季客戶還款的金額範圍內進行放款，因此目前新增房貸額度主要來自還款釋出的空間。而北富銀一般購屋貸款利率約落在2.5%~2.6%，目前還可以貸得到。

央行 北富銀 銀行法

銀行法排除新青安計算以解決房貸荒 彭金隆講出這個關鍵

新青安水龍頭被打開 李彥秀籲別頭痛醫頭：要有整體配套

新青安鬆綁釋出資金活水 台中營建股回神齊揚

政院要新青安吃的到 藍委：高房價還是買不起

政院拍板新青安不計入銀行放款限制 相關規範一次看

新青安不計入銀行放款限制 央行：政策方向一致

解決房貸荒！中央銀行表態 全力配合行政院及金管會相關措施

新青安鬆綁！不動產集中度成下一關 北富銀總座郭倍廷這樣說

為解房貸荒？銀行法排除新青安計算 彭金隆講出這個關鍵

新青安水龍頭被打開 李彥秀籲別頭痛醫頭：要有整體配套

