為解房貸荒？銀行法排除新青安計算 彭金隆講出這個關鍵

為何解決目前市場上的「房貸荒」，得在銀行法第72之2排除新青安列入計算範圍？金管會主委彭金隆今日受訪時指出，由於過去十年來不動產貸款成長85%，但分母僅成長73%左右，但一定要全力滿足民眾首購及自住的目標，因此從9月1日開始排除所有新青安新申貸案列入計算範圍，將讓公股銀行有更多空間來滿足自住首購的需求。

另外，對於近日因銀行全力打詐，對資金進出嚴加控管導致民眾帳戶被鎖，彭金隆指出，金融機構過去追求便利服務，但最近幾年詐騙猖獗，打詐的確會引發民眾不便，他指出，一方面肯定金融機構努力，但也要求銀行更精準用科技來打詐，以減少民眾不便。

彭金隆對新青安排除在銀行法第72條之2計算範圍表示，整個關於房貸的問題，牽涉很多層面，因為金管會主管的是銀行法第72條之2，過去十年來不動產貸款成長85%，但分母成長73%左右，且房市熱絡，很多資金吃緊，但民眾自主首購需求一定要全力滿足，銀行是特許事業，要滿足民生貸款所需，因此9月1日之後承作新青安的排除，也讓官股銀行有更大的空間來滿足更多自住首購的需求。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅貸款及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額合計的30%。意即若銀行要打開資金水龍頭，不是多爭取存款以擴大分母，要不就是減少不動產相關放款。

彭金隆進而指出，若看新青安貸款，從去年高點至今年上半年，已經回到自住的狀況，件數金額都有反應，因此和去年時空考量完全不同，銀行要善盡社會責任，金管會體查到該需求，因此放寬，該問題還有多元的考量。

另外，針對保險業ICS（清償能力制度）的資本監理，彭金隆指出，資本監理是長遠且細密的制度，15年過渡期並未改變，但在過渡層次上做更細緻的規範，希望保發中心來研議，以更維持到更公平穩健的資本監理制度，針對額外再借的超額的部分，希望未來能持續強化資本才研議加速還款。