快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

聽新聞
0:00 / 0:00

為解房貸荒？銀行法排除新青安計算 彭金隆講出這個關鍵

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
行政院會今天拍板，將新青安方案排除在銀行法第72條之2不動產放款比率限制之外，保障購屋自住民眾的申貸權益。金管會主委彭金隆在會後針對相關內容說明。記者杜建重／攝影
行政院會今天拍板，將新青安方案排除在銀行法第72條之2不動產放款比率限制之外，保障購屋自住民眾的申貸權益。金管會主委彭金隆在會後針對相關內容說明。記者杜建重／攝影

為何解決目前市場上的「房貸荒」，得在銀行法第72之2排除新青安列入計算範圍？金管會主委彭金隆今日受訪時指出，由於過去十年來不動產貸款成長85%，但分母僅成長73%左右，但一定要全力滿足民眾首購及自住的目標，因此從9月1日開始排除所有新青安新申貸案列入計算範圍，將讓公股銀行有更多空間來滿足自住首購的需求。

另外，對於近日因銀行全力打詐，對資金進出嚴加控管導致民眾帳戶被鎖，彭金隆指出，金融機構過去追求便利服務，但最近幾年詐騙猖獗，打詐的確會引發民眾不便，他指出，一方面肯定金融機構努力，但也要求銀行更精準用科技來打詐，以減少民眾不便。

彭金隆對新青安排除在銀行法第72條之2計算範圍表示，整個關於房貸的問題，牽涉很多層面，因為金管會主管的是銀行法第72條之2，過去十年來不動產貸款成長85%，但分母成長73%左右，且房市熱絡，很多資金吃緊，但民眾自主首購需求一定要全力滿足，銀行是特許事業，要滿足民生貸款所需，因此9月1日之後承作新青安的排除，也讓官股銀行有更大的空間來滿足更多自住首購的需求。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅貸款及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額合計的30%。意即若銀行要打開資金水龍頭，不是多爭取存款以擴大分母，要不就是減少不動產相關放款。

彭金隆進而指出，若看新青安貸款，從去年高點至今年上半年，已經回到自住的狀況，件數金額都有反應，因此和去年時空考量完全不同，銀行要善盡社會責任，金管會體查到該需求，因此放寬，該問題還有多元的考量。

另外，針對保險業ICS（清償能力制度）的資本監理，彭金隆指出，資本監理是長遠且細密的制度，15年過渡期並未改變，但在過渡層次上做更細緻的規範，希望保發中心來研議，以更維持到更公平穩健的資本監理制度，針對額外再借的超額的部分，希望未來能持續強化資本才研議加速還款。

房貸 銀行法 金管會 彭金隆 新青安

延伸閱讀

新青安貸款撥款排除總量管制 賴瑞隆肯定金管會回應民意

府院拍板排除新青安列銀行法72條之2 行庫：把水龍頭開到最大

花蓮聽語障男求愛女老師不成 入侵住處性侵後勒斃…檢起訴

獨／卓榮泰明召集跨部會議討論「房貸荒」 最快中午說明結論

相關新聞

政院拍板新青安不計入銀行放款限制 相關規範一次看

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」...

新青安不計入銀行放款限制 央行：政策方向一致

行政院會4日通過新青安不計入銀行放款限制，央行表示，這次政策調整與央行鼓勵方向一致，盼銀行將有限的信用資源多用於無自用住...

解決房貸荒！中央銀行表態 全力配合行政院及金管會相關措施

解決房貸荒，中央銀行表態。針對今天行政院拍板新青安貸款將排除在銀行法銀行第72-2不動產放款比率限制外，並回溯至9月1日...

新青安鬆綁！不動產集中度成下一關 北富銀總座郭倍廷這樣說

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」...

為解房貸荒？銀行法排除新青安計算 彭金隆講出這個關鍵

為何解決目前市場上的「房貸荒」，得在銀行法第72之2排除新青安列入計算範圍？ 金管會主委彭金隆今日受訪時指出，由於過去十...

新青安水龍頭被打開 李彥秀籲別頭痛醫頭：要有整體配套

行政院會今拍板，確定放寬「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安），解決近期「房貸荒」問題。國民黨立委李彥秀說，房市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。