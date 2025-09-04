新青安水龍頭被打開 李彥秀籲別頭痛醫頭：要有整體配套

行政院會今拍板，確定放寬「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安），解決近期「房貸荒」問題。國民黨立委李彥秀說，房市問題涉及跨部會業務，又與民眾的利益息息相關，行政院應該要有整體的評估與政策，讓建商、銀行以及民眾有確定的方向可以依循，而非「頭痛醫腳、腳痛醫頭」，水龍頭忽大忽小，徒增市場的震盪以及人民的困擾。

李彥秀表示，行政院會今天拍板，引用「銀行法」第72-2條，回溯自9月1日起申貸新青安貸款，不占用銀行法30%的限額。這個作法的確能稍微舒緩青年朋友購屋貸款無門、欲哭無淚的困境，也能避免因為無法順利申請貸款，而讓年輕朋友還沒買房圓夢，就衍伸相關的法律問題，「苦民所苦」我們給予肯定。

李彥秀強調，她要提醒政府，「銀行法」第72-2條規定「商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和之30%」原本的目的是要避免銀行放貸過於集中的風險，現在以第72-2條排除「新青安」貸款；行政院長卓榮泰今更加碼，將過去對銀行柔性勸導「自住」、「首購條件」、「自住房屋一屋換一屋」三類貸款應該要優先予以滿足，正式公諸於大眾。

李彥秀認為，在政府沒有完整評估與政策之前，此舉等於將放貸集中的風險交給銀行自行負責；卓揆今天更加碼「公告」三優先滿足對象，也容易增加各界預期，以及放款銀行壓力，為市場帶來更多的不確定因素。

李彥秀說，房市榮枯不僅影響整體經濟發展，更牽動居住正義以及世代正義，「牽一髮而動全身」。過去，在財政委員會對於銀行法第72-2條的放貸上限也有許多討論，包括有委員主張房價近20年倍數成長，社會結構以及民眾對資產配置的觀念改變，目前2000年制訂的30%「天花板」是否有調整的需要，以及是否在嚴格的監管之下，給予銀行更大的放款彈性空間。

李彥秀總結，房市問題涉及跨部會業務，又與民眾的利益息息相關，行政院應該要有整體的評估與政策，讓建商、銀行以及民眾有確定的方向可以依循，而不是「頭痛醫腳、腳痛醫頭」，水龍頭開開關關、忽大忽小，徒增市場的震盪以及人民的困擾。