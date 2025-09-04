政院要新青安吃的到 藍委：高房價還是買不起
行政院會今拍板，確定放寬「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安），解決近期「房貸荒」問題。國民黨立委羅廷瑋認為，政府必須同時抑制炒作、增加住宅供給，才能讓年輕人真的住得起、安心成家。
行政院會今拍板，將新青安排除在「銀行法」第72條之2不動產放款比率限制之外。銀行辦理新青安貸款時，將不再受30%上限約束，可以釋出更多放款量能，有助緩解青壯年族群購屋申貸的等待時間，保障購屋自住民眾的申貸權益。
羅廷瑋表示，政府放寬新青安，確實能讓年輕人比較容易貸到款，可是大家心裡最清楚，真正的難題不是借不借得到錢，而是房價太高、薪水追不上。
羅廷瑋認為，如果只鬆綁貸款，卻不管高房價帶給年輕人的痛苦，最終大家還是買不起房。所以政府必須同時抑制炒作、增加住宅供給，才能讓年輕人真的住得起、安心成家。
