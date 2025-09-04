快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

政院要新青安吃的到 藍委：高房價還是買不起

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅廷瑋。聯合報資料照
國民黨立委羅廷瑋。聯合報資料照

行政院會今拍板，確定放寬「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安），解決近期「房貸荒」問題。國民黨立委羅廷瑋認為，政府必須同時抑制炒作、增加住宅供給，才能讓年輕人真的住得起、安心成家。

行政院會今拍板，將新青安排除在「銀行法」第72條之2不動產放款比率限制之外。銀行辦理新青安貸款時，將不再受30%上限約束，可以釋出更多放款量能，有助緩解青壯年族群購屋申貸的等待時間，保障購屋自住民眾的申貸權益。

羅廷瑋表示，政府放寬新青安，確實能讓年輕人比較容易貸到款，可是大家心裡最清楚，真正的難題不是借不借得到錢，而是房價太高、薪水追不上。

羅廷瑋認為，如果只鬆綁貸款，卻不管高房價帶給年輕人的痛苦，最終大家還是買不起房。所以政府必須同時抑制炒作、增加住宅供給，才能讓年輕人真的住得起、安心成家。

行政院會今天通過新青安方案排除在銀行法第72條之2不動產放款比率限制之外，並同時通過勞動部「育嬰留停照顧彈性化方案」，會後由勞動部長洪申翰（左起）、發言人李慧芝，金管會主委彭金隆及內政部長劉世等人共同說明。記者杜建重／攝影
行政院會今天通過新青安方案排除在銀行法第72條之2不動產放款比率限制之外，並同時通過勞動部「育嬰留停照顧彈性化方案」，會後由勞動部長洪申翰（左起）、發言人李慧芝，金管會主委彭金隆及內政部長劉世等人共同說明。記者杜建重／攝影

新青安 年輕人 羅廷瑋

延伸閱讀

柯文哲羈1年！台中小草遊行守護阿伯 2藍委喊：放了柯文哲

盧秀燕不選國民黨主席引熱議 「盧媽三子」齊聲援力挺

罷免即時開票／不同意票一路領先！江啟臣服務處聚支持者 羅廷瑋也到場關心

罷免開票結果／子弟兵全挺過！盧秀燕低調不現身 3藍委明取消謝票

相關新聞

政院拍板新青安不計入銀行放款限制 相關規範一次看

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」...

新青安不計入銀行放款限制 央行：政策方向一致

行政院會4日通過新青安不計入銀行放款限制，央行表示，這次政策調整與央行鼓勵方向一致，盼銀行將有限的信用資源多用於無自用住...

解決房貸荒！中央銀行表態 全力配合行政院及金管會相關措施

解決房貸荒，中央銀行表態。針對今天行政院拍板新青安貸款將排除在銀行法銀行第72-2不動產放款比率限制外，並回溯至9月1日...

新青安鬆綁！不動產集中度成下一關 北富銀總座郭倍廷這樣說

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」...

為解房貸荒？銀行法排除新青安計算 彭金隆講出這個關鍵

為何解決目前市場上的「房貸荒」，得在銀行法第72之2排除新青安列入計算範圍？ 金管會主委彭金隆今日受訪時指出，由於過去十...

新青安水龍頭被打開 李彥秀籲別頭痛醫頭：要有整體配套

行政院會今拍板，確定放寬「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安），解決近期「房貸荒」問題。國民黨立委李彥秀說，房市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。