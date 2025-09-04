政院拍板新青安排除72-2條 彭金隆：不會讓炒房捲土重來
行政院拍板將「新青安貸款」排除《銀行法》72-2不動產放款上限，外界關注是否助長炒房。金管會主委彭金隆今強調，新青安已回歸自住本質，此次鬆綁是為滿足首購族需求，應不會讓炒房捲土重來。
行政院4日院會決議，未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束。此舉象徵政策釋出更多放款量能，舒緩近期「房貸荒」問題。
目前新青安僅由八大公股行庫承辦。多數行庫本身在72-2條水位並不吃緊，真正壓力仍來自央行集中度控管。但業界認為，這項調整至少可加速新青安貸款戶的撥款流程，略為縮短等待期。
對於外界質疑政策「只解一半渴」，彭金隆指出，房貸問題涉及多層面，金管會僅主管72-2條流動性風險機制。他說，過去十年不動產貸款成長85%，但存款僅成長73%，資金確實吃緊。
銀行作為特許事業，必須優先滿足民眾自住與首購需求。此次新青安排除72-2條，主要是希望給公股行庫更大空間，協助滿足民生所需。
至於是否再度引發炒房？彭金隆強調，從去年高點到今年上半年，新青安件數與金額已回到自住本質，加上財政部優化措施，這些問題跟去年時空環境考量已有不同。
他直言：「民眾確實有自住首購需求，銀行要善盡社會責任，我們體察到這樣的需求，因此做此放寬。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言