政院拍板新青安排除72-2條 彭金隆：不會讓炒房捲土重來

行政院拍板將「新青安貸款」排除《銀行法》72-2不動產放款上限，外界關注是否助長炒房。金管會主委彭金隆今強調，新青安已回歸自住本質，此次鬆綁是為滿足首購族需求，應不會讓炒房捲土重來。

行政院4日院會決議，未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束。此舉象徵政策釋出更多放款量能，舒緩近期「房貸荒」問題。

目前新青安僅由八大公股行庫承辦。多數行庫本身在72-2條水位並不吃緊，真正壓力仍來自央行集中度控管。但業界認為，這項調整至少可加速新青安貸款戶的撥款流程，略為縮短等待期。

對於外界質疑政策「只解一半渴」，彭金隆指出，房貸問題涉及多層面，金管會僅主管72-2條流動性風險機制。他說，過去十年不動產貸款成長85%，但存款僅成長73%，資金確實吃緊。

銀行作為特許事業，必須優先滿足民眾自住與首購需求。此次新青安排除72-2條，主要是希望給公股行庫更大空間，協助滿足民生所需。

至於是否再度引發炒房？彭金隆強調，從去年高點到今年上半年，新青安件數與金額已回到自住本質，加上財政部優化措施，這些問題跟去年時空環境考量已有不同。

他直言：「民眾確實有自住首購需求，銀行要善盡社會責任，我們體察到這樣的需求，因此做此放寬。」