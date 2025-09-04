快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

聽新聞
0:00 / 0:00

防堵詐騙鎖帳戶引關注 北富銀理郭倍廷：便利性及高風險防阻需取得平衡

經濟日報／ 記者戴玉翔／台中即時報導
台北富邦銀行總經理郭倍廷出席與台灣高等檢察署臺中檢察分署、台中市政府簽署反詐騙合作意向書（MOU）儀式。記者戴玉翔／攝影
台北富邦銀行總經理郭倍廷出席與台灣高等檢察署臺中檢察分署、台中市政府簽署反詐騙合作意向書（MOU）儀式。記者戴玉翔／攝影

近期多家銀行為防堵詐騙集團及不法人頭帳戶，陸續針對「長期未交易」及「低餘額」帳戶採取凍結措施，但此舉卻引發不少民眾抱怨造成不便。對此，台北富邦銀行總經理郭倍廷4日指出，北富銀在篩選高風險帳戶時，不會只有一項條件，會有好幾個變數加起來；他認為如何在民眾使用的便利性和高風險防阻中間，需取得平衡是需要謹慎思考的。

對於高風險帳戶，郭倍廷指出，最容易被利用的帳戶就是久未使用，然後突然活躍起來的，或者常常進出很頻繁的，這種對銀行來講，都是比較高風險的帳戶，北富銀會定期的去查看這類型帳戶的增減情況，同時會對這類帳戶做一些比較嚴密的控管，尤其是外籍移工的帳戶，當他回去自己國家後，原本使用的帳戶留下來更容易被利用，因此這方面的帳戶都會特別小心。

現在有些銀行會針對半年或久未往來的名單去做鎖定，郭倍廷認為，若是時間設太短，可能對民眾的影響會較大，北富銀在篩選帳戶時，不會只有一項條件，會有好幾個變數加起來。比如說客人原本進出的款項都是千元的，突然變成十萬元，就要特別小心，如何在民眾使用的便利性和高風險防阻中間，需取得平衡是需要謹慎思考的。「至於AI的運用，都是有一定的準確率，銀行才會做使用，但也不會百分之百都透過AI來做判斷，所以我們會是『人機協同』的概念，AI只是輔助的工具。」

台北富邦銀行金融安全部副部協理吳淯兆補充說明，北富銀在控管高風險帳戶方面是不要擴大該帳戶的使用的範圍，不是用限縮的方式，例如正常的水電費扣款、日常生活使用等，就不會限制，但若是過多的額度轉帳可能就會控管。

郭倍廷指出，防詐是金融業不容妥協的使命，每一筆成功阻詐的交易，不僅守護民眾的資產安全，更有助於維持整體金融秩序的穩定與信任。北富銀長期投入防詐行動，2025年上半年已成功攔阻692件詐騙案件，阻詐金額逾新台幣3.6億元，成為守護民眾資產的第一道防線。此外，北富銀運用AI技術開發「鷹眼防詐預測模型」，並主導成立「鷹眼識詐聯盟」，聚集38家金融機構共享技術資訊，提升防詐效率與精準度。

詐騙手法層出不窮，北富銀將以科技力為防詐升級，推動聯防通報與「潛在被害人防護計畫」，結合檢警調情資，優化AI預警模型，歸納被害人態樣，提前介入防護，並推廣「地籍異動即時通」，強化財產安全。另外，也會持續辦理高齡防詐桌遊活動，提供防詐雙語圖卡與多語指引，協助多元族群識別風險，打造全民可及的防線。

AI 詐騙 北富銀 詐騙集團

延伸閱讀

國際警察合作論壇今登場…52國代表研討 卓榮泰：跨部合作AI防詐

嘉市詐騙財損6月近2億全國最高 議員促強化警民合作普及防詐工具

最高回饋34％ 北富銀九月起支持綁定全支付

防詐防到變擾民 轉帳給自己被鎖戶 提說明才解凍

相關新聞

政院拍板新青安不計入銀行放款限制 相關規範一次看

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」...

解申貸等待期民怨 政院拍板「新青安」排除銀行法72-2限制

行政院會今天拍板，將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在銀行法第72條之2不動產放款比率限制之外。銀行辦...

銀行強化防詐措施 連證券交割戶也受波及

近期銀行為強化反詐風控，鎖戶、限額措施大幅加嚴，引起用戶普遍反映防詐政策變「擾民」。先前已有「快進快出」與「長期未用帳戶...

不是詐騙也中槍！鎖帳災情不斷、一票人排隊等「解凍」 銀行回覆了

近期多家銀行為防堵詐騙集團及不法人頭帳戶，陸續針對「長期未交易」及「低餘額」帳戶採取凍結措施。但此舉卻引發不少民眾抱怨「...

安聯人壽亞洲保險新聞獎摘雙冠 最佳數位保險公司獎、數位轉型卓越獎

安聯人壽推動「數位優先」營運策略，積極投入金融科技FinTech並持續推動具有前瞻性、指標性的數位工具，首度參加《亞洲保...

新光人壽攜手苗栗縣 捐贈微型保險守護弱勢 無償協助農友安心拓銷

台新新光金控（2887）子公司新光人壽長期關懷社會弱勢族群，致力讓公益觸角持續向外延伸，今年持續與苗栗縣政府合作辦理「團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。