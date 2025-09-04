防堵詐騙鎖帳戶引關注 北富銀理郭倍廷：便利性及高風險防阻需取得平衡

近期多家銀行為防堵詐騙集團及不法人頭帳戶，陸續針對「長期未交易」及「低餘額」帳戶採取凍結措施，但此舉卻引發不少民眾抱怨造成不便。對此，台北富邦銀行總經理郭倍廷4日指出，北富銀在篩選高風險帳戶時，不會只有一項條件，會有好幾個變數加起來；他認為如何在民眾使用的便利性和高風險防阻中間，需取得平衡是需要謹慎思考的。

對於高風險帳戶，郭倍廷指出，最容易被利用的帳戶就是久未使用，然後突然活躍起來的，或者常常進出很頻繁的，這種對銀行來講，都是比較高風險的帳戶，北富銀會定期的去查看這類型帳戶的增減情況，同時會對這類帳戶做一些比較嚴密的控管，尤其是外籍移工的帳戶，當他回去自己國家後，原本使用的帳戶留下來更容易被利用，因此這方面的帳戶都會特別小心。

現在有些銀行會針對半年或久未往來的名單去做鎖定，郭倍廷認為，若是時間設太短，可能對民眾的影響會較大，北富銀在篩選帳戶時，不會只有一項條件，會有好幾個變數加起來。比如說客人原本進出的款項都是千元的，突然變成十萬元，就要特別小心，如何在民眾使用的便利性和高風險防阻中間，需取得平衡是需要謹慎思考的。「至於AI的運用，都是有一定的準確率，銀行才會做使用，但也不會百分之百都透過AI來做判斷，所以我們會是『人機協同』的概念，AI只是輔助的工具。」

台北富邦銀行金融安全部副部協理吳淯兆補充說明，北富銀在控管高風險帳戶方面是不要擴大該帳戶的使用的範圍，不是用限縮的方式，例如正常的水電費扣款、日常生活使用等，就不會限制，但若是過多的額度轉帳可能就會控管。

郭倍廷指出，防詐是金融業不容妥協的使命，每一筆成功阻詐的交易，不僅守護民眾的資產安全，更有助於維持整體金融秩序的穩定與信任。北富銀長期投入防詐行動，2025年上半年已成功攔阻692件詐騙案件，阻詐金額逾新台幣3.6億元，成為守護民眾資產的第一道防線。此外，北富銀運用AI技術開發「鷹眼防詐預測模型」，並主導成立「鷹眼識詐聯盟」，聚集38家金融機構共享技術資訊，提升防詐效率與精準度。

詐騙手法層出不窮，北富銀將以科技力為防詐升級，推動聯防通報與「潛在被害人防護計畫」，結合檢警調情資，優化AI預警模型，歸納被害人態樣，提前介入防護，並推廣「地籍異動即時通」，強化財產安全。另外，也會持續辦理高齡防詐桌遊活動，提供防詐雙語圖卡與多語指引，協助多元族群識別風險，打造全民可及的防線。