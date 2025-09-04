新青安不計入銀行放款限制 央行：政策方向一致

行政院會4日通過新青安不計入銀行放款限制，央行表示，這次政策調整與央行鼓勵方向一致，盼銀行將有限的信用資源多用於無自用住宅者的貸款。財政部表示，新青安申貸去年申請高峰逾8,000件，今年7月已降到3,000多件，相信未來放寬後，貸款能量會有所提高。

受到銀行不動產放款天條等影響，近日市場接連傳出房貸荒。為了解套相關問題，政院拍板自今年9月1日起，銀行辦理新青安貸款的撥款案件，不計入《銀行法》第72條之2限額。

金管會主委彭金隆表示，這次放寬限制無涉修法，金管會將以令示處理，其餘細節將於金管會傍晚例行記者會對外說明。財政部次長阮清華提及，新青安申貸去年申請高峰逾8,000件，今年7月已降到3,000多件，相信未來放寬後，貸款能量會有所提高。

至於央行是否支持銀行放款限制排除新青安，央行業務局長謝鳳瑛說明，央行去年9月實施選擇性信用管制，是希望銀行資源不要過度集中在不動產。央行盼銀行將有限信用資源多用在無自用住宅者貸款，其中就包含新青安跟首購，因此政策調整方向跟央行鼓勵的政策方向一致。

行政院發言人李慧芝提醒，院長卓榮泰於院會中表示，除銀行放款限制排除新青安外，青年購買自住房屋即便沒有申請新青安貸款，但如果符合自住、首購條件，或是自住房屋一屋換一屋也應該要優先予以滿足。