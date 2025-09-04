解申貸等待期民怨 政院拍板「新青安」排除銀行法72-2限制

行政院會今天拍板，將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在銀行法第72條之2不動產放款比率限制之外。銀行辦理新青安貸款時，將不再受30%上限約束，可以釋出更多放款量能，有助緩解青壯年族群購屋申貸的等待時間，保障購屋自住民眾的申貸權益。

金管會銀行局指出，新青安方案從112年8月起推動，至今年7月底為止，貸款戶數已達約13萬戶、金額9994億元，未滿40歲以上青壯族權比例達72.76%，顯示確實有效協助青壯年購屋安居。

不過金管會在貸款後查核發現，借款人有轉租、營業行為等不合規定的狀況，必須追回補貼利息及調整貸款條件，到今年7月底為止，已經追回5421件及1億348萬元。

金管會同時指出，銀行考量房市前景與銀行法72-2條的壓力，核貸意願降低，公股銀行因配合政策辦理自用住宅貸款，72-2 比率偏高，甚至接近內部預警值（28.5%），因此核貸意願較低，影響到自住及首購需求。

為此，行政院會通過9月1日起，銀行辦理新青安貸款之撥款案件，不計入銀行法第72條之2限額，以確保銀行信用資源可用於無自用住宅青年之購屋貸款。

金管會主委彭金隆表示，這項措調整不涉及修法。金管會估計，這項調整將可擴大新青安貸款的量能。有助緩解青壯年族群購屋申貸排撥的等待時間，保障購屋自住民眾的申貸權益。

財政部也將督導公股銀行，依據授信「5P」原則、「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」及優化措施，完善貸前徵審和貸後管理，確保銀行信用資源確實用在民眾自住購屋。

金管會一方面不得以購買房貸壽險產品做為貸款的搭售條件，或在貸款過程中不當勸誘，另一方面也提醒民眾，購屋貸款金額龐大且不動產轉讓流動性低，應考量金融市場波動分險，同時審酌財務能力評估申辦。