政院拍板新青安不計入銀行放款限制 相關規範一次看

行政院會4日通過，新青安核貸的撥款案件，自2025年9月1日起不計入《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」的總額。以此落實協助無自用住宅民眾購買自住房屋的政策，並同時考量銀行辦理不動產貸款的風險。

金管會說明，新青安貸款為協助無自有住宅民眾購屋自住，自2023年8月起至2026年7月31日止，放寬條件。最高貸款額度由800萬元提高至1,000萬元，利息補貼由公股銀行減收半碼及政府補貼1.5碼，貸款年限從30年延長至40年，寬限期從3年延長至5年。

金管會表示，新青安貸款辦理情形，自2023年8月1日推動，截至2025年7月31日，戶數為12萬9,464戶，貸款金額為9,994億餘元。就新青安實施至2025年7月底之成效分析，未滿40歲貸款占總戶數比率約72.76%，顯示青安貸款以青壯年族群為主。

金管會提到，為確保民眾購屋自住，自2024年8月開始採行優化措施。新青安貸款借款人限貸一次，並且新貸戶須徵提自住切結書。政府持續滾動辦理跨部會資料勾稽作業，加強查核轉租、人頭戶、涉營業行為等未合規行為；未合規者追回補貼利息及調整貸款條件。截至2025年7月底，追回5,421件及新台幣1億348萬餘元。

有關銀行辦理不動產放款現況，金管會說明，本國銀行辦理建築貸款及購置住宅貸款餘額至2025年7月底為3.88兆元及11.31兆元，近年成長率已顯著下降。

金管會指出，公股銀行因配合政策辦理各項自用住宅貸款，導致《銀行法》第72條之2比率偏高，本國銀行平均數為26.04%，外國銀行平均數為27.61%，並有達內部預警指標（如設定28.5%）之情形。民眾向各分行申請辦理自用住宅貸款時，銀行多以額度受限等理由無法受理。

金管會表示，銀行核貸意願較低，影響自住及首購之需求。經跨部會協商並取得共識，考量財政部針對「新青安」已要求公股銀行強化各項徵審措施，包括新增借款人限貸一次的規定，並持續督導公股銀行全面檢視相關貸款管理機制，因此調整新青安不計入銀行放款限制。

金管會說明，銀行辦理新青安貸款案件，於2025年9月1日後撥款者，不計入《銀行法》第72條之2限額，以確保銀行信用資源，可用於無自用住宅青年之購屋貸款。

金管會提醒民眾於辦理購置不動產貸款前，應審慎評估自身財務狀況，並建議預先做好相關規劃。

金管會重申，銀行辦理房屋貸款皆需依授信5P原則，就借款戶資歷（people）、資金用途（purpose）、償還來源（payment）、債權保障（protection）及未來展望（perspective）等進行評估，以決定是否核貸及相關核貸條件。即使屬於上開3類房貸案件，仍須通過銀行的審核，才能獲得貸款，或是核貸條件與預期不同。

金管會提到，銀行核貸後可能會依該行資金期程安排撥款時間，有貸款需求的民眾宜考量交屋期程，預留時間。另銀行鑑價金額與實際購屋的成交金額可能不會相同，因此取得的貸款金額可能與預計不同，亦請民眾預為考量。