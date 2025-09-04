銀行強化防詐措施 連證券交割戶也受波及

近期銀行為強化反詐風控，鎖戶、限額措施大幅加嚴，引起用戶普遍反映防詐政策變「擾民」。先前已有「快進快出」與「長期未用帳戶再啟用即被鎖」的案例被曝光，現又傳出證券交割戶也淪為風控鎖定對象，連續交割業務受到影響。

有券商交割戶的用戶反映，帳戶明明是用於進行股票交割交易，卻在入帳後發現遭鎖定，導致交割款無法及時操作，可能引發違約交割風險，對投資人造成即時衝擊。根據了解，即使只是交割用途正常的帳戶，也可能因警示機制反應過度而被誤判列入管制。

對此，銀行業者回應指出，其審核機制已區分AI與非AI兩種流程：針對久未往來或低度往來帳戶進行的非AI鎖定作業會明文排除薪轉戶與證券交割戶，以降低誤判率。但AI的部分仍有可能誤判。

針對為何不提前通知客戶，銀行業者說明，現行法規並無要求鎖定帳戶前必須通知客戶，主要擔憂「提前通知將導致詐騙者逃逸」。