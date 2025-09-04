政院拍板 新青安不計銀行放款限制

近期銀行加強防詐機制，陸續限制「長期未交易」、「低餘額」、「快進快出」帳戶，一票用戶反映操作遭遇困難。一名女子投訴表示，8月17日她轉出5萬元給公司，隔天即收到台新銀行簡訊通知卡片遭鎖定，提款與轉帳功能全數停用，讓她直呼「這樣真的是保護用戶嗎？」。

2025-09-04 09:51