政院拍板 新青安不計銀行放款限制
行政院今天院會拍板，確定將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外。此舉意味未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束，以釋出更多放款量能，解決近期「房貸荒」問題。
在配套措施部分，金管會強調，銀行不得要求借款人購買房貸壽險商品作為搭售條件，也不得在貸款過程中進行不當推銷，避免增加民眾負擔。此外，民眾若在貸款過程中遇到爭議，可透過銀行公會或金管會專線，以及各銀行總行申訴窗口提出申訴，相關資訊已公開於銀行公會網站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言