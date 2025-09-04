政院拍板 新青安不計銀行放款限制

快訊

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
行政院今天院會拍板，確定將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外。此舉意味未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束，以釋出更多放款量能，解決近期「房貸荒」問題。

在配套措施部分，金管會強調，銀行不得要求借款人購買房貸壽險商品作為搭售條件，也不得在貸款過程中進行不當推銷，避免增加民眾負擔。此外，民眾若在貸款過程中遇到爭議，可透過銀行公會或金管會專線，以及各銀行總行申訴窗口提出申訴，相關資訊已公開於銀行公會網站。

