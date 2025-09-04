金九銀十消費旺季啟動中國新機會 大中華基金看俏

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
大中華基金近一月績效。（資料來源:CMONEY、2025/9/2*新台幣計價規模20億以上）
今年來全球股市表現欣欣向榮，全球股市多數上漲，陸港股市也後來居上，今年以來深圳綜合上漲23.35%、上海綜合上漲15.11%、香港恆生指數也上漲27.1%，連帶大中華基金績效也水漲船高，以大中華基金平均績效來看，近一月、近三月、今年以來分別為15.01%、24.62%、15.4%；單檔來看，規模20億以上的大中華基金近一月績效前十名以群益中國新機會、群益華夏盛世基金、PGIM保德信中國品牌、安聯中國策略表現相對佳。

市場法人表示，展望後市，第3季下旬大中華迎接傳統的消費旺季，每年9、10月是中國「金九銀十」的消費旺季，預估指數也有上漲空間。建議投資人可掌握金九銀十行情大中華基金投資契機。

群益中國新機會基金經理人謝天翎表示，統計自金融海嘯2008年以後，包括香港、中國指數的大中華股市金九銀十期間表現漲多跌少，其中每年9至10月的消費旺季往往對股市有正向幫助，大中華相關股市指數平均有3%的報酬率，中國貨幣政策降準、降低銀行放貸利率仍有空間，加上企業轉型及政府政策推動都可望對股市帶來效益，尤其下半年也是中國股市的旺季，加上金九銀十期間股市多正面表態，顯示此期間的內需顯材加持，也增添陸股投資吸引力。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰強調，全球AI基礎設施投資正快速擴張，輝達財務長預期至2030年規模將達3至4兆美元。黃仁勳則預期，中國市場的潛在機會約500億美元，且每年仍保持50%的高增速。對應到產業鏈，中國廠商在光通信領域憑藉技術與成本優勢保持高市占率，未來隨著scale-up網路逐步轉向光連接，相關企業有望率先受益。這意味著AI算力基建與光模組供應鏈，將是中國股市未來幾年的投資亮點。

