不是詐騙也中槍！鎖帳災情不斷、一票人排隊等「解凍」 銀行回覆了

近期多家銀行為防堵詐騙集團及不法人頭帳戶，陸續針對「長期未交易」及「低餘額」帳戶採取凍結措施。但此舉卻引發不少民眾抱怨「僅轉帳5萬元給公司帳戶，隔天就被銀行鎖卡」，甚至提款、轉帳等功能也受限，必須親赴臨櫃排隊辦理「解鎖」，造成不便。對此，台新銀行表示，由於詐騙事件頻傳，為防範詐騙，保障民眾帳戶安全，會定期對客戶進行身分確認；另外，包含台灣銀行、合作金庫及郵局在內的多家金融機構，也已針對久未往來且低餘額的帳戶啟動管制。

多家銀行最近不斷傳出多位民眾無預警遭銀行列為「警示戶」，必須親臨分行逐筆說明金流，甚至還得等待AI審核才能解鎖的消息，讓不少民眾認為不便民、過於嚴格。

對此，台新銀行身為數位存款帳戶第一大銀行，也容易成為詐騙集團下手的對象，因此台新銀行表示，為保障民眾的存款帳戶使用安全，避免遭受歹徒詐騙利用，並依據防制詐欺、洗錢防制及打擊資恐等相關規定，若民眾在本行開立之存款帳戶已逾一定期間無交易記錄且符合本行設定之條件者，為確保您的存款帳戶使用安全，本行將視情節為凍結存款帳戶、暫停存款帳戶透過自動化設備進行交易或調降交易限額等限制。

台新銀行指出，若民眾想要解除限制措施，個人戶請客戶本人攜帶身分證明文件，公司戶請代表人攜帶代表人身分證明文件、公司登記證明文件及原留印鑑，至本行任一營業單位辦理身分確認及更新資料作業，經本行確認無虞後即可解除前項帳戶限制措施。

另外，包含台灣銀行、合作金庫及郵局在內的多家金融機構，也已針對久未往來且低餘額的帳戶啟動管制。例如合作金庫薪轉戶若超過一個月無入帳或存款長期低於千元，帳戶恐遭鎖定或自動關閉；兆豐銀行同樣針對低於千元的帳戶進行關閉機制；土地銀行則將啟用收款人戶名顯示以降低轉錯帳風險。