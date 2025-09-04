快訊

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

Gemini公仔3D模樣超逼真爆紅！免費指令、操作步驟教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

不是詐騙也中槍！鎖帳災情不斷、一票人排隊等「解凍」 銀行回覆了

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
ATM提款示意圖。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
ATM提款示意圖。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

近期多家銀行為防堵詐騙集團及不法人頭帳戶，陸續針對「長期未交易」及「低餘額」帳戶採取凍結措施。但此舉卻引發不少民眾抱怨「僅轉帳5萬元給公司帳戶，隔天就被銀行鎖卡」，甚至提款、轉帳等功能也受限，必須親赴臨櫃排隊辦理「解鎖」，造成不便。對此，台新銀行表示，由於詐騙事件頻傳，為防範詐騙，保障民眾帳戶安全，會定期對客戶進行身分確認；另外，包含台灣銀行、合作金庫及郵局在內的多家金融機構，也已針對久未往來且低餘額的帳戶啟動管制。

多家銀行最近不斷傳出多位民眾無預警遭銀行列為「警示戶」，必須親臨分行逐筆說明金流，甚至還得等待AI審核才能解鎖的消息，讓不少民眾認為不便民、過於嚴格。

對此，台新銀行身為數位存款帳戶第一大銀行，也容易成為詐騙集團下手的對象，因此台新銀行表示，為保障民眾的存款帳戶使用安全，避免遭受歹徒詐騙利用，並依據防制詐欺、洗錢防制及打擊資恐等相關規定，若民眾在本行開立之存款帳戶已逾一定期間無交易記錄且符合本行設定之條件者，為確保您的存款帳戶使用安全，本行將視情節為凍結存款帳戶、暫停存款帳戶透過自動化設備進行交易或調降交易限額等限制。

台新銀行指出，若民眾想要解除限制措施，個人戶請客戶本人攜帶身分證明文件，公司戶請代表人攜帶代表人身分證明文件、公司登記證明文件及原留印鑑，至本行任一營業單位辦理身分確認及更新資料作業，經本行確認無虞後即可解除前項帳戶限制措施。

另外，包含台灣銀行、合作金庫及郵局在內的多家金融機構，也已針對久未往來且低餘額的帳戶啟動管制。例如合作金庫薪轉戶若超過一個月無入帳或存款長期低於千元，帳戶恐遭鎖定或自動關閉；兆豐銀行同樣針對低於千元的帳戶進行關閉機制；土地銀行則將啟用收款人戶名顯示以降低轉錯帳風險。

台新 詐騙集團 合作金庫

延伸閱讀

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

怎辨認台灣人？日網紅揭「7大特徵」眾人有感：被挖出密碼了

沒有高鐵的年代「候機室人山人海、飛機排隊起飛」 台灣上空其實很忙

七期百貨商圈車流回堵亂象多！台中市9月起祭禁排隊等車位大執法

相關新聞

不是詐騙也中槍！鎖帳災情不斷、一票人排隊等「解凍」 銀行回覆了

近期多家銀行為防堵詐騙集團及不法人頭帳戶，陸續針對「長期未交易」及「低餘額」帳戶採取凍結措施。但此舉卻引發不少民眾抱怨「...

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

近期銀行加強防詐機制，陸續限制「長期未交易」、「低餘額」、「快進快出」帳戶，一票用戶反映操作遭遇困難。一名女子投訴表示，8月17日她轉出5萬元給公司，隔天即收到台新銀行簡訊通知卡片遭鎖定，提款與轉帳功能全數停用，讓她直呼「這樣真的是保護用戶嗎？」。

三商壽「爹不疼娘不愛」？ 監理單位出手添變數 招親結果11月有望揭曉

近期壽險市場最火熱的話題，莫過於「三商壽招親」。市場傳聞四起，不僅金融圈高度關注，連散戶投資人也加入討論。網路社群中更有...

壽險業第四家！富邦人壽首度海外發債6.5億美元

為持續充實資本結構及2026年接軌TW-ICS，富邦人壽於3日透過全資持有之新加坡子公司Fubon Life Singa...

銀行強化防詐措施 連證券交割戶也受波及

近期銀行為強化反詐風控，鎖戶、限額措施大幅加嚴，引起用戶普遍反映防詐政策變「擾民」。先前已有「快進快出」與「長期未用帳戶...

安聯人壽亞洲保險新聞獎摘雙冠 最佳數位保險公司獎、數位轉型卓越獎

安聯人壽推動「數位優先」營運策略，積極投入金融科技FinTech並持續推動具有前瞻性、指標性的數位工具，首度參加《亞洲保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。