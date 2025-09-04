快訊

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

Gemini公仔3D模樣超逼真爆紅！免費指令、操作步驟教學一次看

安聯人壽亞洲保險新聞獎摘雙冠 最佳數位保險公司獎、數位轉型卓越獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
安聯人壽營運長陳俊宏表示，以「全面發展數位化」創新思維優化服務體驗，大幅提升客戶滿意度、營運效率與韌性。圖/安聯人壽提供
安聯人壽營運長陳俊宏表示，以「全面發展數位化」創新思維優化服務體驗，大幅提升客戶滿意度、營運效率與韌性。圖/安聯人壽提供

安聯人壽推動「數位優先」營運策略，積極投入金融科技FinTech並持續推動具有前瞻性、指標性的數位工具，首度參加《亞洲保險新聞獎》（Insurance Asia News - Country Awards for Excellence 2025），一舉奪下「最佳數位保險公司獎」與「數位轉型卓越獎」。

安聯人壽憑藉著產品、通路及顧客服務三大核心策略，獲得國際信用評等機構穆迪（Moody's）確認台灣安聯人壽A1保險財務實力評級（IFSR），評等及展望為「穩定」，是穆迪連續4年授予安聯人壽信用評級，肯定其台灣保險市場的穩健經營與長期影響力，也進一步奠下數位轉型的良好基礎。

在台深耕邁入30週年的安聯人壽表示，將以「全面發展數位化」創新思維優化服務體驗，大幅提升客戶滿意度、營運效率與韌性，尤以最具代表性的數位化銷售工具「Allianz Discover 安聯i 探索」，成功將銷售模式轉變為需求導向，並於2024年導入生物辨識行動投保試辦業務，進一步強化安全驗證，滿足客戶對可靠性的期待。

為創造有溫度的數位保險體驗，安聯人壽打造全方位數位生態，旗艦級數位業務管理利器「安聯i效率APP」助力業務夥伴事半功倍；「安聯e服務APP」讓客戶可享有跨裝置、即時且精準的投資以及保單管理數位體驗。

全新打造的網路專區「安聯e網通」，亦提供跨裝置一覽財務動態之功能；智能客服「Allie 艾莉」上線以來，全年無休地即時協助，既分流客服需求，也確保客戶隨時享有即時支援。

APP 保險

延伸閱讀

鋼鐵龍頭大廠轉型 四個創新

搭飛機託運行李前 專家教千萬記得做1件事：曾救過我2次

保誠人壽榮獲台灣保險卓越獎「人才培育專案企畫卓越獎」金質獎

保險卓越獎 富邦金控旗下富邦產險、人壽共拿下12項大獎

相關新聞

不是詐騙也中槍！鎖帳災情不斷、一票人排隊等「解凍」 銀行回覆了

近期多家銀行為防堵詐騙集團及不法人頭帳戶，陸續針對「長期未交易」及「低餘額」帳戶採取凍結措施。但此舉卻引發不少民眾抱怨「...

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

近期銀行加強防詐機制，陸續限制「長期未交易」、「低餘額」、「快進快出」帳戶，一票用戶反映操作遭遇困難。一名女子投訴表示，8月17日她轉出5萬元給公司，隔天即收到台新銀行簡訊通知卡片遭鎖定，提款與轉帳功能全數停用，讓她直呼「這樣真的是保護用戶嗎？」。

三商壽「爹不疼娘不愛」？ 監理單位出手添變數 招親結果11月有望揭曉

近期壽險市場最火熱的話題，莫過於「三商壽招親」。市場傳聞四起，不僅金融圈高度關注，連散戶投資人也加入討論。網路社群中更有...

壽險業第四家！富邦人壽首度海外發債6.5億美元

為持續充實資本結構及2026年接軌TW-ICS，富邦人壽於3日透過全資持有之新加坡子公司Fubon Life Singa...

銀行強化防詐措施 連證券交割戶也受波及

近期銀行為強化反詐風控，鎖戶、限額措施大幅加嚴，引起用戶普遍反映防詐政策變「擾民」。先前已有「快進快出」與「長期未用帳戶...

安聯人壽亞洲保險新聞獎摘雙冠 最佳數位保險公司獎、數位轉型卓越獎

安聯人壽推動「數位優先」營運策略，積極投入金融科技FinTech並持續推動具有前瞻性、指標性的數位工具，首度參加《亞洲保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。