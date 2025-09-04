安聯人壽亞洲保險新聞獎摘雙冠 最佳數位保險公司獎、數位轉型卓越獎

安聯人壽推動「數位優先」營運策略，積極投入金融科技FinTech並持續推動具有前瞻性、指標性的數位工具，首度參加《亞洲保險新聞獎》（Insurance Asia News - Country Awards for Excellence 2025），一舉奪下「最佳數位保險公司獎」與「數位轉型卓越獎」。

安聯人壽憑藉著產品、通路及顧客服務三大核心策略，獲得國際信用評等機構穆迪（Moody's）確認台灣安聯人壽A1保險財務實力評級（IFSR），評等及展望為「穩定」，是穆迪連續4年授予安聯人壽信用評級，肯定其台灣保險市場的穩健經營與長期影響力，也進一步奠下數位轉型的良好基礎。

在台深耕邁入30週年的安聯人壽表示，將以「全面發展數位化」創新思維優化服務體驗，大幅提升客戶滿意度、營運效率與韌性，尤以最具代表性的數位化銷售工具「Allianz Discover 安聯i 探索」，成功將銷售模式轉變為需求導向，並於2024年導入生物辨識行動投保試辦業務，進一步強化安全驗證，滿足客戶對可靠性的期待。

為創造有溫度的數位保險體驗，安聯人壽打造全方位數位生態，旗艦級數位業務管理利器「安聯i效率APP」助力業務夥伴事半功倍；「安聯e服務APP」讓客戶可享有跨裝置、即時且精準的投資以及保單管理數位體驗。

全新打造的網路專區「安聯e網通」，亦提供跨裝置一覽財務動態之功能；智能客服「Allie 艾莉」上線以來，全年無休地即時協助，既分流客服需求，也確保客戶隨時享有即時支援。